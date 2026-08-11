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Dünya

Libya'da yüksek tansiyon! Krizler peş peşe geldi: Suikast, dronlu saldırı ve istifa sonrası alarma geçtiler

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Libya'da yüksek tansiyon! Krizler peş peşe geldi: Suikast, dronlu saldırı ve istifa sonrası alarma geçtiler
Fotoğraf Başlığı Libyada yüksek tansiyon! Krizler peş peşe geldi: Suikast, dronlu saldırı ve istifa sonrası alarma geçtiler

Libya’da peş peşe yaşanan saldırılar ve siyasi gelişmeler, ülkedeki gerilimi yeniden tırmandırdı. Bingazi’de üst düzey bir askeri yetkilinin bombalı saldırıda hayatını kaybetmesi, Zaviye’de petrol tesislerinin İHA saldırılarıyla hedef alınması ve Merkez Bankası Başkanı Naci İsa’nın istifa kararı, ülkeyi belirsizliğe iterek kaygıları artırdı.

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Libya’da son günlerde art arda yaşanan olaylar tansiyonu yeniden yükseltti. Halife Haftar’a bağlı güçlerin Askerî İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Fevzi el-Mansuri, Bingazi’de düzenlenen bombalı suikastta hayatını kaybetti. Aynı dönemde Zaviye kentindeki petrol tesisleri üç ayrı İHA saldırısının hedefi olurken, Merkez Bankası Başkanı Naci İsa’nın istifa kararı da siyasi ve ekonomik kaygıları artırdı.

Libyada yüksek tansiyon! Krizler peş peşe geldi: Suikast, dronlu saldırı ve istifa sonrası alarma geçtiler
Başlık ResmiLibyada yüksek tansiyon! Krizler peş peşe geldi: Suikast, dronlu saldırı ve istifa sonrası alarma geçtiler

ARACINA PATLAYICI YERLEŞTİRİLDİ

Libyalı güvenlik kaynaklarına göre, Tümgeneral Fevzi el-Mansuri’nin aracına yerleştirilen el yapımı patlayıcı, Bingazi’nin doğusundaki evinin önünde infilak etti. Yetkililer olayı “terör saldırısı” olarak değerlendirirken, saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Libyada yüksek tansiyon! Krizler peş peşe geldi: Suikast, dronlu saldırı ve istifa sonrası alarma geçtiler
Başlık ResmiLibyada yüksek tansiyon! Krizler peş peşe geldi: Suikast, dronlu saldırı ve istifa sonrası alarma geçtiler

PETROL TESİSLERİNE DRONLU SALDIRI

Öte yandan Trablus’un batısındaki Zaviye kentinde bulunan petrol tesisleri son iki gün içinde üç kez dron saldırısına uğradı. Libya Ulusal Petrol Kurumu, son saldırıda kamikaze dronun rafineriye ait yağ harmanlama ve dolum tesisinin yakınına düştüğünü açıkladı. Can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, saldırıların sürmesi halinde Zaviye Rafinerisi’nde faaliyetlerin tamamen durdurulabileceği ve mücbir sebep ilan edilebileceği uyarısı yapıldı. Bölgede son dönemde silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmaların petrol üretimini tehdit ettiği ifade ediliyor.

Libyada yüksek tansiyon! Krizler peş peşe geldi: Suikast, dronlu saldırı ve istifa sonrası alarma geçtiler
Başlık ResmiLibyada yüksek tansiyon! Krizler peş peşe geldi: Suikast, dronlu saldırı ve istifa sonrası alarma geçtiler

MERKEZ BANKASI'NI BEKLENMEDİK İSTİFA

Ülkedeki gerilime ekonomik alandaki gelişmeler de eklendi. Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İsa, Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi’ne istifa mektubu sundu. İsa, kararının nedenlerini ‘konunun hassasiyeti’ gerekçesiyle açıklamazken, istifanın doların karaborsada 9 Libya dinarını aştığı ve nakit sıkıntısının arttığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti. Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ise mali istikrarın korunması için İsa’dan geçici olarak görevine devam etmesini istedi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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