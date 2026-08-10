ÖZEL| Renato Nhaga’nın eski teknik direktörü Luis Boa Morte, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Zamanı gelecek ve parlayacak

Yeni sezon için kadro takviyeleriyle ilgili adımlarını atan Galatasaray, bir yandan da potansiyeli olan genç oyuncularını kiralık olarak gönderip gelişimlerini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, takımda gelecek vaat eden isimlerin başında gelen orta saha Renato Sam-Na Nhaga’nın durumuyla ilgili farklı alternatifleri devreye soktu. 19 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak gönderilmesi beklenirken, yıldız adayının bir dönem milli takımdan teknik direktörü olan efsanevi isim Luis Boa Morte, Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Tecrübel çalıştırıcı, Nhaga’nın Galatasaray’daki sürecine değindi.

Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia’dan kadrosuna kattığı ve geçen sezon 5 resmi maçta 2 gol kayden 19 yaşındaki futbolcu Nhaga’nın takımdaki geleceğini netleştirmek üzere. Orta sahadaki kadro derinliğinden dolayı bu sezon da forma şansı bulması zor gözüyle bakılan Gine-Bissaulu oyuncusu için kiralık gönderme formülü üzerinde çalışan sarı-kırmızılı yönetim, gelecek teklifleri düşünme kararı aldı. Eski öğrencisinin potansiyeliyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuşan teknik direktör Luís Boa Morte, Nhaga’nın takımdaki geleceğiyle ilgili de umut dolu mesajlar verdi.

Renato Nhaga

LUİS BOA MORTE: “NHAGA, ÇOK DİNAMİK VE YETENEKLİ BİR FUTBOLCU”

İlk olarak oyuncusuyla çalıştığı dönemi anlatan Luis Boa Morte, Nhaga’nın kendilerinde olumlu bir iz bıraktığını söyledi. Oyuncusunun özelliklerine değinen 49 yaşındaki teknik adam, “Milli takımda onunla birlikte çalıştım. Ona 18 yaşındayken Gine Bissau Milli Takımı'nda ilk maçını oynama fırsatı verdim. Gerçekten çok dinamik ve yetenekli bir oyuncuydu. O, üst düzey bir orta saha oyuncusu olma potansiyeline sahip. Teknik olarak da iyi ve topa çok iyi seviyede hâkim.” diye konuştu.

Renato Nhaga

“SABIRLI OLMALI, ONUN DA ZAMANI GELECEK VE PARLAYACAK”

Renato Nhaga’nın fiziksel ve zihinsel durumunu değerlendiren Boa Morte, oyuncusundan övgüyle bahsetti. Nhaga’ya Galatasaray’daki kariyeriyle ilgili tavsiyelerde bulunan tecrübeli çalıştırıcı, şunları ekledi: “Onu yetenek olarak kimseyle kıyaslamazdım. Boy olarak çok uzun sayılmaz ama muazzam bir futbolcu; zihinsel olarak çok güçlü ve son derece alçakgönüllü; birlikte çalışmaktan büyük keyif alınan bir oyuncu. Türkiye Süper Lig, kendini göstermesi için iyi bir lig. Uluslararası kalitede ve kendisinden çok daha deneyimli oyuncularla dolu dev bir kulübe geldiği için sadece sabırlı olması gerekiyor. Sadece sabretmeye devam etmeli çünkü onun da zamanı gelecek ve kesinlikle parlayacak.”

Renato Nhaga

“GALATASARAY, EN İYİ GENÇ YETENEKLERDEN BİRİNİ TRANSFER ETTİ”

Geçen sezon sadece 5 resmi maçta forma giyen Gine-Bissaulu oyuncunun performansının daha da yükselmesiyle ilgili sarı-kırmızılılara mesaj veren teknik direktör Luis Boa Morte, bu noktada motivasyonun önemine değindi. Öğrencisinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen 49 yaşındaki antrenör, son olarak şöyle konuştu: “Okan Buruk’un çalışma tarzını bilmiyorum ama şundan eminim ki Renato Nhaga’dan en iyi performansı alabilmek için onu sürekli olarak motive etmeniz gerekiyor. Çok dinamik ve enerji dolu. Topa olan hakimiyeti iyi seviyede. Ayrıca oyun görüşü ve yeteneği çok gelişmiş. Galatasaray, Avrupa'da forma giyen en iyi genç yeteneklerden birini transfer etti.”

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