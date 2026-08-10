Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

ÖZEL| Renato Nhaga’nın eski teknik direktörü Luis Boa Morte, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Zamanı gelecek ve parlayacak

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
ÖZEL| Renato Nhaga’nın eski teknik direktörü Luis Boa Morte, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Zamanı gelecek ve parlayacak
Fotoğraf Başlığı ÖZEL| Renato Nhaga’nın eski teknik direktörü Luis Boa Morte, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Zamanı gelecek ve parlayacak

Yeni sezon için kadro takviyeleriyle ilgili adımlarını atan Galatasaray, bir yandan da potansiyeli olan genç oyuncularını kiralık olarak gönderip gelişimlerini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, takımda gelecek vaat eden isimlerin başında gelen orta saha Renato Sam-Na Nhaga’nın durumuyla ilgili farklı alternatifleri devreye soktu. 19 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak gönderilmesi beklenirken, yıldız adayının bir dönem milli takımdan teknik direktörü olan efsanevi isim Luis Boa Morte, Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Tecrübel çalıştırıcı, Nhaga’nın Galatasaray’daki sürecine değindi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Muhammet Duman
MUHAMMET DUMAN

Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia’dan kadrosuna kattığı ve geçen sezon 5 resmi maçta 2 gol kayden 19 yaşındaki futbolcu Nhaga’nın takımdaki geleceğini netleştirmek üzere. Orta sahadaki kadro derinliğinden dolayı bu sezon da forma şansı bulması zor gözüyle bakılan Gine-Bissaulu oyuncusu için kiralık gönderme formülü üzerinde çalışan sarı-kırmızılı yönetim, gelecek teklifleri düşünme kararı aldı. Eski öğrencisinin potansiyeliyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuşan teknik direktör Luís Boa Morte, Nhaga’nın takımdaki geleceğiyle ilgili de umut dolu mesajlar verdi.

Renato Nhaga
Başlık ResmiRenato Nhaga

LUİS BOA MORTE: “NHAGA, ÇOK DİNAMİK VE YETENEKLİ BİR FUTBOLCU”

İlk olarak oyuncusuyla çalıştığı dönemi anlatan Luis Boa Morte, Nhaga’nın kendilerinde olumlu bir iz bıraktığını söyledi. Oyuncusunun özelliklerine değinen 49 yaşındaki teknik adam, “Milli takımda onunla birlikte çalıştım. Ona 18 yaşındayken Gine Bissau Milli Takımı'nda ilk maçını oynama fırsatı verdim. Gerçekten çok dinamik ve yetenekli bir oyuncuydu. O, üst düzey bir orta saha oyuncusu olma potansiyeline sahip. Teknik olarak da iyi ve topa çok iyi seviyede hâkim.” diye konuştu.

Renato Nhaga
Başlık ResmiRenato Nhaga
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÖZEL | Belçika’dan Fenerbahçe
SPOR

ÖZEL | Belçika’dan Fenerbahçe'ye 'Lukaku' raporu: Hâlâ dünyanın en iyilerinden

“SABIRLI OLMALI, ONUN DA ZAMANI GELECEK VE PARLAYACAK”

Renato Nhaga’nın fiziksel ve zihinsel durumunu değerlendiren Boa Morte, oyuncusundan övgüyle bahsetti. Nhaga’ya Galatasaray’daki kariyeriyle ilgili tavsiyelerde bulunan tecrübeli çalıştırıcı, şunları ekledi: “Onu yetenek olarak kimseyle kıyaslamazdım. Boy olarak çok uzun sayılmaz ama muazzam bir futbolcu; zihinsel olarak çok güçlü ve son derece alçakgönüllü; birlikte çalışmaktan büyük keyif alınan bir oyuncu. Türkiye Süper Lig, kendini göstermesi için iyi bir lig. Uluslararası kalitede ve kendisinden çok daha deneyimli oyuncularla dolu dev bir kulübe geldiği için sadece sabırlı olması gerekiyor. Sadece sabretmeye devam etmeli çünkü onun da zamanı gelecek ve kesinlikle parlayacak.”

Renato Nhaga
Başlık ResmiRenato Nhaga

“GALATASARAY, EN İYİ GENÇ YETENEKLERDEN BİRİNİ TRANSFER ETTİ”

Geçen sezon sadece 5 resmi maçta forma giyen Gine-Bissaulu oyuncunun performansının daha da yükselmesiyle ilgili sarı-kırmızılılara mesaj veren teknik direktör Luis Boa Morte, bu noktada motivasyonun önemine değindi. Öğrencisinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen 49 yaşındaki antrenör, son olarak şöyle konuştu: “Okan Buruk’un çalışma tarzını bilmiyorum ama şundan eminim ki Renato Nhaga’dan en iyi performansı alabilmek için onu sürekli olarak motive etmeniz gerekiyor. Çok dinamik ve enerji dolu. Topa olan hakimiyeti iyi seviyede. Ayrıca oyun görüşü ve yeteneği çok gelişmiş. Galatasaray, Avrupa'da forma giyen en iyi genç yeteneklerden birini transfer etti.

BAKMADAN GEÇME
Fatih Terim
SPOR

Fatih Terim'den Hacıosmanoğlu'na olay gönderme: Bazılarının varlığı makamındadır!
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
CHP’den YENİ Parti’ye geçmişti! Bülent Tezcan’ın kızı ve damadının ofisinde arama! Çuval çuval evrak çıktı
YENİ Partili Bülent Tezcan’ın kızının ofisinden çuval çuval evrak çıktı
Kaydet
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig ilk hafta fikstürü
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Kaydet
3 ilde kötü şartlar nedeniyle denize girmek yasaklandı
3 ilde kötü şartlar nedeniyle denize girmek yasaklandı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.