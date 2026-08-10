Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul pansiyonlarında kalmak isteyen öğrencilerin beklediği yatılılık başvuru takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvimle birlikte başvuru tarihleri belli oldu. Peki, yatılılık başvuruları ne zaman başlayacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde liselere yerleştirme süreçleri merak konusu oldu. En çok merak edilen konuların başında ise yatılılık başvuru takvimi geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla okul pansiyonlarına yatılılık başvuru tarihleri ilan edilmişti.

Okul pansiyonlu okullarda eğitim görmek isteyen öğrenciler için yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak ve kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Okul pansiyonların yatılılık başvuru takvimi belli oldu! Yatılılık başvuruları ne zaman başlayacak?

YATILILIK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ortaöğretim kurumlarında okul pansiyonlarına yatılılık başvuruları velilerin okul pansiyonlarına gitmelerine gerek kalmadan elektronik ortamda alınabiliyor. Yatılılık başvuruları elektronik ortamda e-Okul sistemi üzerinden yapılabilecek. Ana sayfada yer alan "Pansiyon Yatılılık Başvuru İşlemleri" sayfasında yer alan bilgilerin doldurulmasıyla gerçekleştirilecek. "Başvuruyu Kaydet" butonu ile tamamlanacak işlemlerin ardından öğrencinin yatılılık başvurusu tamamlanmış olacak.

Süresi içerisinde pansiyona kaydını yaptırmayanlar, pansiyondan ayrılanlar ve yatılılıktan bursluluğa geçen öğrencilerden boşalan yerlere yönetmelik hükümleri doğrultusunda yedek listeden sırasıyla öğrenci yerleştirilmesi yapılacak.

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