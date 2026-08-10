Galatasaray'da transfer krizi: Faturası ağır olacak!

Son dört yılın şampiyonu Galatasaray’da neler oluyor? Rakipleri dünya yıldızlarını birer birer renklerine bağlarken yönetimin transferdeki sessizliği sarı kırmızılı taraftarı isyan noktasına getirdi… 17 Mayıs’ta Kasımpaşa maçı ile sezonu kapatan Galatasaray, ne İcardi vedasını ne kadro planlamasını ne de yönetim içindeki güç savaşlarını iyi yönetebildi...

G. Saray, yeni sezon öncesi çıktığı beş hazırlık maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 10 gol bırakan sarı kırmızılılar, kalesinde ise 11 gol gördü. Hazırlık maçlarında alınan kötü sonuçların yanı sıra bir türlü yapılamayan takviyeler taraftarı da isyan noktasına getirdi. Gelin, bu sürecin perde arkasına bakalım… Türk futbol tarihinde ikinci kez dört yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray’ın başkanı ve yönetimi bu ortamı yanlışları ile iç çekişmeleriyle, güç savaşları ile ‘nasıl olsa hallederiz’ rahatlığı ile kendi hazırladı! ‘İnsan en büyük yanlışı kendine en çok güvendiği anda yapar derler’ ya, işte başkan Dursun Özbek ile yönetenler şu üç aylık süreçte bunu yaşadı. ‘Büyük başkan’ tezahüratları beklenirken 2,5 ayda olay istifa seslerine yerini bıraktı. Galatasaray’da bu sürecin tek nedeni transfer yapamamak değil! İletişimsizliğin, plansızlığın, rahatlığın da payı var… 17 Mayıs’ta Kasımpaşa maçı ile sezonu kapatan Galatasaray ne İcardi vedasını ne kadro planlamasını ne yönetim içindeki güç savaşlarını iyi yönetebildi.

Dursun Özbek

84 GÜNDE TEK TRANSFER

Aradan geçen 84 günde G.Saray sadece Lesley Ugochukwu’yu kadrosuna kattı! Ligin başlamasına dört gün kala yedek santraforu, yedek sol kanadı, yedek sol stoperi ve en önemlisi tam 15 aydır yani Mertens gittiğinden bu yana 10 numarası olmadan sezonu açmak zorunda kaldı! Aral Şimşir, Salih Özcan gibi yerli oyuncular fikir birliği olmadığı için elden kaçtı. Galatasaray, 84 günlük süreci kötü yönetip tüketirken UEFA’ya 2 Eylül’de Şampiyonlar Ligi için kadrosunu bildirecek. Ve derslerini hep son güne bırakan öğrenci gibi 23 günde en az dört transfer, Barış Alper’in Premier Lig düşüncesi ve kontenjan problemini çözmek için uğraşacak.

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Lesley Ugochukwu

GÜÇ ZEHİRLENMESİ

Başkan Dursun Özbek yönetimdeki güç savaşlarını ortadan kaldırmak, masaya yumruğunu vurmak yerine biraz seyirci kaldı. Yöneticilerine yapılan eleştirilere, Galatasaray’a zarar veren bu olaya kulağını tıkadı. Ve bütünlüğün olmadığı Galatasaray 2,5 ayını harcadı! Gelinen noktada Galatasaray taraftarı plansızlık, iletişimsizlik ve takımın SOS vermesine karşın hamlelerin geç kalması nedeniyle haklı olarak kendini paralamaya başladı! G.Saray, 1996-2000 senesinde de benzer süreç yaşayıp güç zehirlenmesi ile beşinci şampiyonluğu âdeta pas geçip tarihî rakibi Fenerbahçe’ye kaybetmişti. İşte G.Saray taraftarı bir kez daha aynı kaybı yaşamamak için isyan bayrağını açtı. Geçen sezondan acı dersler çıkarılmamasından bu tepki dağ gibi büyüdü ve çığ oldu!

FATURA AĞIR OLACAK!

Okan Buruk, Villarreal maçında sahaya sürdüğü defans hattı ile belli ki yönetime de mesaj verdi. Stoper ikilisi Lemina-Jakobs ile ‘buyurun, stoperlerime bir şey olsa, böyle oynamak zorundayım’ ifadesini sürdüğü kadro ile ortaya koydu! Galatasaraylı yıllar sonra kendi takımını şampiyonluk yarışında favori göstermeyip umutsuzluk içinde yeni sezona girdi! Galatasaray ya kalan 23 günde bütün yanlışlarını kısa sürede artıya çevirip bir şampiyonluğa daha imza atacak ya da bu kaos bir kere daha Galatasaray’a 2000 senesindeki gibi dejavu yaşatacak! Şampiyonluğun kaybı hâlinde Galatasaray’da başkan da yönetimde, hoca da 2000’de olduğu gibi o ya da bu şekilde bunun faturasını ödeyecek!

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