ÖZEL | Can Uzun'un eski hocası Türkiye Gazetesi'ne konuştu! "Tam bir katil! Osimhen ile yıkıcı olur"

Galatasaray, 10 numara transferi için Can Uzun’da temaslarını sıklaştırırken, milli yıldızın Nürnberg’deki eski antrenörü Vincent Novak, Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Can’ın yeteneklerine dikkat çeken Novak, “Hücumun son bölgesinde tam anlamıyla bir katil” derken, genç futbolcunun Osimhen ile “yıkıcı bir kombinasyon” oluşturabileceğini söyledi.

Kadrosunu şimdiye kadar sadece İngiliz ekibi Burnley’den kiraladığı Lesley Ugochukwu ile güçlendiren Galatasaray, zorlu Süper Lig ve Avrupa mücadeleleri öncesi hücum hattına takviye konusuna yoğunlaştı. Bu kapsamda Eintracht Frankfurt’un gelecek vaat eden ismi Can Uzun’u gözüne kestiren sarı-kırmızılılar, kulübüyle temaslarını sıklaştırdı. Milli oyuncunun 1. FC Nürnberg altyapısındaki eski antrenörü Vincent Novak, Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalar yaptı. Şimdilerde 1. FC Nürnberg U16 takımını çalıştıran Novak, genç yıldızın bilinmeyen özellikleriyle ilgili dikkat çeken tespitler aktardı.

Can Uzun

“AYNI SEZON İÇİNDE U19, U23 VE A TAKIM FORMALARI GİYDİ”

Can Uzun’un profesyonel futbola ilk geçiş yılından bahseden teknik direktör Vincent Novak, oyuncusu ile Nürnberg U23 takımında beraber çalıştıklarını söyledi.

Novak, “Onunla ilk kez 1. FC Nürnberg’de tanıştık; o zamanlar ben U23 takımını çalıştırıyordum ve Can da takıma katılmıştı. Orada uzun süre kalmasa da aslında bu onun profesyonel futbola geçiş yılıydı. Can'ın ilginç yanı, bir sezon içinde U19'da forma giymesi, takımı en skorer isim olarak tamamlaması, ardından U23'e yükselmesi ve birkaç maç sonra A takıma çağrılmasıydı. Yani aynı sezon içinde U19, U23 ve A takım formaları giydi. Her seviyede ya en iyi hücum oyuncumuzdu ya da çok kısa sürede en iyi hücum oyuncumuz oldu. Altyapı takımlarında oynadığı dönem bile gol hissi iyi seviyedeydi. A takıma katıldıktan sonra iletişim halinde kaldık ve onunla düzenli olarak konuştum. İyi bir izlenim bırakması önemliydi. İnanılmazdı. O dönem sezonun son maçında ilk 11'de yer aldı. Ardından bir sonraki sezonun açılış maçında iki gol attı. O sezonun sonunda, henüz 17 yaşındayken 16 gol atarak takımın en golcü oyuncusu oldu.” diye konuştu.

Vincent Novak

“HÜCUMUN SON BÖLGESİNDE TAM ANLAMIYLA BİR KATİL”

Milli yıldızın potansiyeli başta olmak üzere teknik özelliklerine de değinen Novak, şöyle devam etti:

“Can, şimdiye kadar çalıştırdığım teknik açıdan en yetenekli oyunculardan biri. Üretkenliği ve bitiriciliği birleştiğinde, hücumun son bölgesinde tam anlamıyla bir katil. Savunma yönünden iyi pres yapabiliyor ve ikili mücadelelerde rekabet edebilecek fiziksel özelliklere de sahip. Sadece kendini bu tür durumlara daha sık sokması gerekiyor. Zeki bir oyuncu ve oyunu çok iyi okuyor. Bu nedenle top kazanma eylemlerinin çoğu, fiziksel mücadeleleri kazanmaktan ziyade oyunu önceden sezme ve pas aralarına girme becerisine dayanıyor. Bir teknik direktör için o tam bir armağan; çünkü sahada diğer oyuncuların göremediği boşlukları ve çözümleri görüyor, bu durumları da son derece parlak bir şekilde yönetiyor. Bazen iş gerçekten şundan ibaretti: Topu Can'a verin, o bir yolunu bulur.

ÖZEL | Can Uzunun eski hocası Türkiye Gazetesine konuştu! Tam bir katil! Osimhen ile yıkıcı olur

“TÜRKİYE’Yİ EVİ OLARAK GÖRÜYOR”

20 yaşındaki futbolcunun muhtemel Galatasaray transferiyle ilgili konuşan başarılı teknik adam, “Bundan sonra ne olacağını yalnızca zaman gösterecek. Eintracht Frankfurt, bu sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek ancak Adi Hütter gibi iyi ve deneyimli bir teknik direktörü takımın başına getirdi. Mesele, kulübün ve yeni teknik direktörün Can için hangi hedeflere ve planlara sahip olduğudur. Can, Almanya'da yaşıyor olsa da Türkiye'yi evi olarak görüyor. O dönemde Türk Milli Takımı‘nı temsil etme kararını da bu yüzden almıştı. Mevcut durumda bu bağlantı hem Can hem de kulüp için işleri daha da kolaylaştırabilir.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL | Can Uzunun eski hocası Türkiye Gazetesine konuştu! Tam bir katil! Osimhen ile yıkıcı olur

“OSIMHEN İLE YIKICI BİR KOMBİNASYON OLUŞTURABİLİRLER”

Eski öğrencisinin Galatasaray’ın hücum hattına etkileyici katkılarda bulunabileceğini söyleyen Novak, “Can'ın en iyi yanı gol atmasının haricinde aynı zamanda gol pozisyonları da oluşturawbilmesidir. Bunu Eintracht Frankfurt'ta defalarca kanıtladı. O, daha çok üretken bir isim. 10 numara pozisyonunda oynayan hem isabet hem de büyük bir hisle mükemmel son paslar atabilen bir oyuncu. Öte yandan Osimhen, savunma hattının arkasındaki boşluğa hücum etmeyi seviyor. Bu kombinasyon yıkıcı olabilir. Can, savunma arkasına atılan toplar ve kusursuz zamanlanmış paslarla Osimhen'i topla buluşturabilir; Osimhen'in hızı ve hareketliliği ise savunma arkasındaki boşlukları sürekli tehdit ederdi. Bu, Galatasaray için ileriye dönük mutlak bir güç olabilir.” dedi.

“İÇİNDE TAKIMIN EN İYİ OYUNCUSU OLMAYA İTEN BİR GÜÇ VAR”

20 yaşındaki yıldızın hedefleri olan bir isim olduğuna dikkat çeken 41 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle konuştu:

Can'ı hiçbir oyuncuyla kıyaslamak istemiyorum. Bu sadece ona duyduğum saygıdan ve daha önce başka hiçbir oyuncuda görmediğim yeteneği ve özelliği bana göstermiş olmasından kaynaklanıyor. Kendine çok güveniyor. 16 ya da 17 yaşındayken bile bir gün Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağından bahsediyordu. İçinde takımın en iyi oyuncusu olmaya iten bir güç var. Altyapıdayken de durum buydu; U23 takımında benim yönetimimde oynadığı dönemde de öyleydi. Tek bir sezon içinde, A takımın en iyi oyuncusu olarak kendini kabul ettirdi. Ve şu anda Frankfurt'ta da tam olarak aynı şey yaşanıyor. Daha önce de söyledim; henüz U23 takımındayken bile durum böyleydi. Can, nereye giderse gitsin takımın en iyi oyuncusu olana dek inanılmaz bir sıkılıkla çalışır. Eğer bir gün Galatasaray'a giderse de aynı durum olacak.

“ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ CAN’A BAMBAŞKA BİR DENEYİM KAZANDIRACAK”

Galatasaray’da yaşayacağı tecrübenin milli oyuncuya önemli bir gelişme sağlayacağını vurgulayan teknik direktör Vincent Novak, son olarak şöyle konuştu:

Galatasaray, Can'ı kulübe kazandırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor; bu da teknik ekibin onu planlarının önemli bir parçası olarak gördüğünü gösteriyor. Bu durum ona düzenli olarak Şampiyonlar Ligi futbolu oynama fırsatı verebilir. Şu ana kadar Eintracht Frankfurt formasıyla Galatasaray'a karşı bu turnuvadaki ilk maçına çıkması da dahil olmak üzere Şampiyonlar Ligi'nde beş kez forma giydi. Onun lehine olabilecek bir diğer faktör ise Türkiye'deki şampiyonluk yarışının yoğunluğu. Türkiye şampiyonluğu için yarışmak Can'a bambaşka bir baskı ve deneyim kazandıracak. Benim açımdan en büyük avantajlardan biri, bizzat Türkiye'de bulunması ve bunun Türk Milli Takımı yapılanmasına sağlayabileceği potansiyel yakınlık olurdu. Türkiye'ye transferi, düzenli olarak en üst seviyede oynaması ve büyük şampiyonluklar için mücadele etmesi onun milli takımdaki konumunu güçlendirebilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası