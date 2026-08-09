"Casperlar" ve "Çirkinler" olarak bilinen yeni nesil suç örgütlerine yönelik iddianame tamamlandı. İddianamedeki ifadelere göre çeteler çocukları lüks arabalar, para saçılan videolarla zehirleyip "Sen bizim kardeşimizsin” yalanıyla tetikçiliğe sürükledi. 15-25 yaş arasındaki ailevi sorunları olan çocukları hedef alan çeteler, klasik mafya modellerini değil, yeni nesil yöntemleri kulandı. Çocuklar eylem başı 10 binden 250 bine kadar 'tek hamlelik vurgun' vaadiyle kandırıldı. İşte kan donduran çocuk sömürü çarkı..

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamuoyunda "Casperlar" ve "Çirkinler" olarak bilinen yeni nesil organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada iddianame tamamlandı. 21 ilde düzenlenen operasyonlarla çökertilen suç imparatorluğunun 18 yaş altındaki çocukları nasıl tuzaklarına düşürdükleri tek tek ortaya çıktı.

Kan donduran çocuk sömürü çarkı! Çetelerin yeni nesil tuzakları ortaya döküldü: Çocukları böyle kandırıyorlar

"SEN KARDEŞİMİZSİN" YALANI

Sabah gazetesinden Halit Turan’ın haberine göre; çete liderleri kandırdıkları çocukları eylem başına 10 bin ile 50 bin lira arasında, bazı eylemlerde ise 100 ve 250 bin lira arasında 'tek hamlelik vurgun' vaadiyle kandırarak tetikçi olarak kullandı. Çocuklar internette lüks arabalar, motorlar ve para saçılan videolarla zehirlendi, "Sen bizim kardeşimizsin", "Yeğenimizsin" yalanıyla tetikçiliğe sürüklendi.

Kan donduran çocuk sömürü çarkı! Çetelerin yeni nesil tuzakları ortaya döküldü: Çocukları böyle kandırıyorlar

MAFYA ALINTILARI İLE ŞOV

Çete özellikle 15-25 yaş arasındaki ailevi, ekonomik ve ruhsal sorunlar yaşayan savunmasız çocuklar ile gençleri hedef seçti. Çete yöneticileri, internet tabanlı platformlardaki hayal ürünü mafya dizilerinden alıntılar yaparak hazırladıkları videolarla bu çocukların gözünde sanal bir "rol model" haline geldi. Yalnızlaşan gençler bu çirkin tuzağa düştü.

Kan donduran çocuk sömürü çarkı! Çetelerin yeni nesil tuzakları ortaya döküldü: Çocukları böyle kandırıyorlar

İddianameye göre çete liderleri, sosyal medyayı özellikle TikTok ve Instagram’ı propaganda aracı olarak kullanarak çocuklara ulaştı.

İLK TEMAS MAHALLEDEKİ ÜYELER

İddianameye yansıyan ifadelere göre; çocuklara ilk dokunuş, çocuğun mahallesinde büyümüş, kuryelik yapan veya akranı olan çete üyeleriyle kuruldu. Süreç doğrudan silah verilerek değil; yemek ısmarlama, sosyal aktivitelere davet etme ve cep harçlığı verme gibi masum görünen adımlarla başladı. Kısa süre sonra çocuklar örgüt yöneticilerine mutlak bir bağlılıkla itaat etmeye başladı.

Kan donduran çocuk sömürü çarkı! Çetelerin yeni nesil tuzakları ortaya döküldü: Çocukları böyle kandırıyorlar

AYRILMAK İSTEYENE TEHDİTLE GÖZDAĞI

Bir kez sisteme dahil edilen çocuk, eylem anında korkup kaçmak istese bile görüntülü aramalarla ve ailelerine zarar verilmekle tehdit edilerek zorla silahlı eylemlere sürüklendi. İddianamedeki ifadelere göre çocuklar vaat edilen paraları da alamadı.

Kan donduran çocuk sömürü çarkı! Çetelerin yeni nesil tuzakları ortaya döküldü: Çocukları böyle kandırıyorlar

HEPSİNE AYNI KOD ADI

Görüşmelerde ise silahlara; "emanet", "demir", "çakmak", "küte", "makina" derken, çelik yelek için "yele" kodunu kullandılar. Motosikleti çalan çocuk ayrı, motoru süren "jokey" ayrı, arkada ateş eden tetikçi ayrı, eylemi video kaydına alan ve kaçışı sağlayan korsan taksici ayrı hücrelerden seçilerek tek bir merkezden yönetildi.

Kan donduran çocuk sömürü çarkı! Çetelerin yeni nesil tuzakları ortaya döküldü: Çocukları böyle kandırıyorlar

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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