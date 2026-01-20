Casperlar, Daltonlar derken çete savaşlarında ellerine silah verilip öne sürülen çocukların sayısı bir hayli fazla. Cinayet, gasp gibi birçok suça karışan çocukların ifadeleri ise olayların perde arkasını anlatıyor. Çocuk yaştaki tetikçi "Olayı gerçekleştirmezsen seni ve aileni öldürürüz" ifadeleriyle gelen tehditleri anlattı.

İstanbul'un Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, İzmir'in Çeşme ilçesi başta olmak üzere, çeşitli yerlerde faaliet gösteren, liderliğini "Hamus" kod adlı İsmail Atız'ın yaptığı Casperarlar suç örgütüne yönelik yeni bir soruşturma başlatılmıştı.

58 ÇOCUK TUTUKLANDI

Casperlar suç örgütüyle işbirliği içerisinde olduğu belirlenen 68 suça sürüklenen çocuk tespit edilirken; Casperlar ve Daltonlar adlı iki suç örgütü arasındaki çatışmalarda çocuk tetikçilerin kullanıldığı artık bilinen bir gerçek.

Çocukların cinayetten gaspa kadar 41 suç eylemine karıştığı belirlenirken; işlemleri tamamlanan 8'i suça sürüklenen çocuk 58 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"AİLENİ ÖLDÜRÜRÜZ" TEHDİDİ

NTV'nin haberine göre Daltonlar elebaşı Ahmet Timo'nun kuzeni Ercan Kaptan, Bahçelievler'de 31 Ağustos 2024'te, motosiklet kullanan 17 yaşındaki iki saldırgan tarafından öldürüldü. Şahısların telefonlarında; balistik yelekler giyinmiş, ağır silahlar kuşanmış ve maskeli halde fotoğraflar çıktı.

Çocukların tetikçi yapıldığı cinayetler serisi böyle başladı. Ardından Sezer Kaya, 16 yaşındaki Hüseyin Asil, 17 yaşındaki Hamza Şahin öldürüldü.

Yakalanan çocuk yaştaki tetikçilerden birinin, "Olayı gerçekleştirmezsen seni ve aileni öldürürüz." sözleriyle anlattığı tehdit kısmı ise olayın perde arkasını anlatıyor. Korku ve baskı altında suç işlediklerini söyleyen çocukların yargılanması önümüzdeki günlerde başlayacak.

