2.4 x 2.9 milimetre ölçülerinde, ipek kağıda elle basılan dünyanın en küçük kitabı İzmir'de vitrine çıktı. Ege Üniversitesi Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi’nde sergilenen eser, boyutuyla görenleri hayrete düşürüyor.

TÜRKİYE'DE İLK 2012'de kurulan, Türkiye'nin ilk kağıt ve kitap sanatları müzesi olan Ege Üniversitesi Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi çok sayıda esere ev sahipliği yapıyor.

İPEK KAĞIDA ELLE BASILMIŞ Müzenin üst katında sergilenen ve ipek kağıda elle basılan milimetrik boyutlardaki kitap ise ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken eserler arasında yer alıyor.

“ÇOK MİNİK BİR KİTAP” Dr. Öğretim Üyesi Seda Ağırbaş, "Alt katta kağıdın tarihçesi, papirüs ve parşömen gibi organik yazı malzemeleri ile kağıdın oluşum süreci yer alıyor. Ardından dünyanın renkli kağıdı ve uluslararası ile yerel sanatçıların eserleriyle kağıt sanatının geldiği nokta sergileniyor. Ölçüleri 2.4 x 2.9 milimetre olan, ipek kağıda elle basılmış çok minik bir kitabımız da müzemizde ziyaretçilerin beğenisine sunulmaktadır" dedi.

MİNYATÜR KİTAPLAR DA VAR Müzenin giriş katında kağıdın üretiminden sanat eserine dönüştüğü aşamalar sergilenirken, üst katında ise kitap sanatları, matbaa, sanatçı kitapları ve minyatür kitaplar gibi bölümler bulunuyor.

HEPSİ TARİHİ 15. yüzyıldan günümüze uzanan dünya renkli kağıtları, modern kağıt sanatı ve exlibris örnekleri sergilenen müzenin matbaa bölümünde Gutenberg Matbaası’nda basılan orijinal inkunabel sayfası ile İbrahim Müteferrika Matbaası’nda basılan orijinal Vankulu Lügatı ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Küçük Prens, Moby Dick ve Alice Harikalar Diyarında gibi eserlerin üç boyutlu versiyonları bulunan, Picasso, Chagall ve Matisse gibi sanatçıların baskı resimlerini içeren eserlerin yer aldığı müze dikkat çekiyor.

“BU ÇALIŞMALARI ÇOK BEĞENDİLER” Her yıl Müzeler Haftası'nda koleksiyona uygun etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlatan Ağırbaş, "Ziyaretçilerimiz sadece eserleri görmekle kalmayıp, kağıt ve kitap sanatları alanındaki pek çok etkinliğe de katılarak bu çalışmaları çok beğendiler. Müzelerin sadece sergileme değil, eğitim işlevi de bulunmaktadır. Nitekim hedef kitlemiz ilk ve ortaöğretimden üniversiteye kadar uzanıyor. Ağaç yaşken eğileceği düşüncesiyle çoğunlukla çocuklarımızı ve gençlerimizi hedefliyoruz” diye konuştu.

