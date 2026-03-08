Trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenlemeler içeren 7574 sayılı kanun, 27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliklerle araç içi elektronik cihazların kullanımı konusunda daha sıkı kurallar getirildi. Peki, arabada multimedya yasak mı, ses sistemi cezası ertelendi mi? İşte detaylar ve CarPlay ve Android Auto için son durum...

Arabada multimedya yasak mı, ses sistemi cezası ertelendi mi? CarPlay ve Android Auto yasaklandı mı? Yeni düzenleme ile beraber birçok soru araç sahiplerinin gündemine yerleşti. Ses sistemleri ve araçlardaki yol yardımı hizmeti sunan akıllı ekranlar cezaların açıklanması ile beraber sürücülerin radarına girdi. İşte konuya ilişkin detaylar ve değerlendirmeler...

ARABADA MULTİMEDYA YASAK MI?

Trafik güvenliğini artırmaya yönelik yapılan düzenlemeler sonrası “Arabada multimedya yasak mı?” sorusu gündeme geldi. Yapılan değişiklikte araçlarda multimedya sistemlerinin tamamen yasaklandığına dair bir hüküm bulunmuyor. Yine de sürüş sırasında sürücünün dikkatini dağıtacak şekilde görüntü izlenmesi veya ekranların sürücünün görüş alanını olumsuz etkilemesi durumunda cezai işlem uygulanabiliyor.

Yeni düzenlemeler kapsamında bilhassa sürücünün görüş alanında bulunan ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürebilecek görüntü cihazlarının kullanımına sınırlama getirildi. Bu tür cihazların kurallara aykırı kullanılması halinde sürücülere yüksek para cezaları uygulanabileceği belirtiliyor.

MADDE 24- 2918 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 3.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.” “Araçlarda Kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır. Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar otuz gün süreyle trafikten menedilir.”

SES SİSTEMİ CEZASI ERTELENDİ Mİ?

Trafik mevzuatına göre araç üzerinde teknik değişiklik yapılması ve değişikliklerin çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültü oluşturması durumunda sürücülere idari para cezası uygulanabiliyor. Ayrıca bazı durumlarda aracın trafikten men edilmesi de söz konusu olabilecek.

Zorunluluk olmadığı hallerde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesilecek. Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını, şartlara uygun, kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde kullanmayanlara 3 bin lira idari para cezası uygulanacak. Araçlarda belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazları bulunduran ve kullananlara ise 21 bin lira idari para cezası verilecek ve bu araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde bu kuralın ikinci defa ihlal edilmesi halinde sürücülere 10 bin lira, bir yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 20 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

CARPLAY VE ANDROİD AUTO YASAK MI?

Araçlarda kullanılan Apple CarPlay ve Android Auto gibi sistemlerin tamamen yasaklandığı yönünde resmi açıklama yapılmadı. Apple CarPlay ve Android Auto teknolojiler navigasyon, müzik kontrolü ve eller serbest telefon görüşmesi gibi özelliklerle sürüşü kolaylaştırıyor.

Fakat seyir halindeyken video izlemek veya sürücünün dikkatini dağıtabilecek uygulamaların kullanılması trafik güvenliği açısından yasak kapsamında değerlendiriliyor.

Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun detayları için tıklayınız.

