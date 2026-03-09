Irak'ta ABD üssü hedef alındı! 5 dakika ara ile 4 saldırı yapıldı
Irak’ın Erbil kentinde ABD üssünün bulunduğu havalimanı ile ABD Başkonsolosluğu çevresinde 5’er dakika arayla 4 İHA saldırısı düzenlendi. Patlama seslerinin ardından hava savunma sistemleri devreye girerken, güvenlik güçleri İHA’lara yoğun ateş açtı.
- Erbil'de İHA saldırıları hava savunma sistemleri ve güvenlik güçlerinin karşılığıyla devam ediyor.
- Saldırılar, ABD-İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının başlangıcından bu yana her gün yaşanıyor.
- Erbil Havalimanı, Peşmerge karargahı ve ABD askerlerinin kaldığı iddia edilen oteller hedef alındı.
- İmha edilen İHA'ların parçaları düşerek patlama ve yangınlara yol açtı.
- Peşmerge Bakanlığı, saldırıların devam etmesi halinde karşılıksız bırakılmayacağını belirtti.
Erbil'de İnsansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıların ardından hava savunma sistemleri devreye girdi.
ANINDA KARŞILIK VERİLDİ
Hava savunma sistemleriyle eş zamanlı olarak güvenlik güçleri de İHA’lara karşı yoğun ateş başlattı. ABD-İsrail’in İran’a başlattıkları saldırıların ilk gününden bu yana her gün Erbil’de patlama sesleri duyuluyor.
ERBİL'DE YAŞANANLAR
1 Mart gecesi yapılan saldırıda Erbil Havalimanı'na İHA’lar isabet etmiş, ardından bölgede patlama yaşanmış ve yangın çıkmıştı.
Erbil’in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına da 2 Mart’ta SİHA ile saldırı yapılmış, Peşmerge Bakanlığı saldırıların devam etmesi durumunda karşılıksız bırakılmayacağını belirtmişti.
6 Mart'ta Haşdi Şabi’ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, ABD askerlerinin kaldığı öne sürülen Erbil'deki bir otele saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Ayrıca etkisiz hale getirilen İHA’nın parçaları da bir otelin yanına düşmüştü.
8 Mart'ta Erbil Havalimanı yakınlarında bir kamikaze İHA imha edilmiş, parçalarının bir plastik malzeme deposuna düşmesi sonucu yangın çıkmıştı.