İsrail’den Lübnan'a yeni hava saldırısı! Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu
İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah'ın altyapısını hedef aldı, saldırılarda Dahiye bölgesinde şiddetli patlamalar yaşandı. İşgal ordusuna ait bir İHA’nın ise kent üzerinde alçak irtifada uçtuğu bildirildi.
- İsrail ordusu, 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a hava saldırıları başlattı.
- Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırılarında uçak sesi ve şiddetli patlama sesleri duyuldu, bölgeden dumanlar yükseldi.
- İsrail ordusu saldırıların Hizbullah altyapısını hedef aldığını belirtti.
- İsrail'e ait bir insansız hava aracı Beyrut'ta alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi.
- Lübnan Sağlık Bakanı'na göre, 2 Mart'tan bu yana ölü sayısı 394'e, yaralı sayısı ise 1130'a yükseldi.
İşgalci İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırıları sürüyor.
ŞİDDETLİ PATLAMALAR OLDU
İsrail ordusu, Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi. Uçak sesi ve şiddetli patlama seslerinin duyulmasının ardından bölgeden dumanlar yükseldi.
Lübnan'da katliamın sinyali! İsrail Genelkurmay Başkanı "Hazırlıklı olun" diyerek duyurdu
HİZBULLAH ALTYAPISINI HEDEF ALINDI
İsrail ordusu ise Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne sürerek, Beyrut'a saldırı düzenlediğini duyurdu.
Öte yandan, İsrail'e ait bir insansız hava aracı Beyrut'ta alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.
Hizbullah "İsrail askeri helikopteri düşürdü" iddiası: Lübnan'da şiddetli çatışmalar var
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.