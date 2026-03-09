Lübnan’ın doğusunda İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Hizbullah, Baalbek’te bir İsrail helikopterini düşürdüğünü iddia etti. Nebi Şit’te ise İsrail askerleriyle militanlar arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Lübnan’ın doğusunda İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Bölgeden gelen yeni bilgilerine göre, Hizbullah’ın İsrail’e ait bir helikopteri hedef aldığı iddia edildi.

Hizbullah’tan üst düzey bir yetkilinin iddiasına göre, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesinde bir İsrail helikopteri düşürüldü. Yetkili, "Baalbek'in doğu kırsalındaki dağlık alanda bir İsrail helikopteri vurularak düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR VAR

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise bölgedeki son gelişmelere dair şunları kaydetti:

"Havadan indirme yaparak Lübnan'ın Nebi Şit kasabasına ilerleyen İsrail askerleriyle Hizbullah üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor"

HİZBULLAH'IN AÇIKLAMASI

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 00.10'da İsrail ordusuna ait yaklaşık 15 helikopterin Suriye yönünden Nebi Şit beldesine sızmaya çalıştığının tespit edildiği, helikopterlerin Centa, Yuhfufa, Nebi Şit, Arsal ve Ras Baalbek semalarında uçuş yaptığı ifade edildi.

Helikopterlerden bazılarının Serğaya Ovası'na piyade birlikleri indirdiğinin ve bu birliklerin Lübnan topraklarına doğru ilerlemeye çalıştığının gözlemlendiği kaydedilen açıklamada, Hizbullah unsurlarının helikopterlere ve sızan birliklere karşılık verdiği, çatışmaların sürdüğü belirtildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamışt



