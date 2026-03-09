Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında 8 Mart Pazar akşamı bir yarışmacı daha hayallerine veda etti. Survivor'da kim elendi merak edilirken erkek yarışmacıların eleme haftasında yaşanan düello ve ada konseyinin ardından yarışmadan ayrılan isim netleşti.

Hafta boyunca yaşanan rekabetin ardından eleme potasında dört isim yer aldı. Onur Alp, Engincan, Can Berkay ve Barış Murat Yağcı haftanın eleme adayları olarak belirlenmişti. Yarışmacı oylaması sonucunda Can Berkay ile Barış Murat Yağcı potadan çıkarak rahat bir nefes aldı. Böylece eleme düellosunda karşı karşıya gelen isimler Onur Alp ve Engincan oldu. Peki, Survivor'da dün akşam kim elendi?

Survivorda kim elendi 8 Mart? İşte adaya veda isim!

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Düelloyu kaybeden Onur Alp nihai kararın belirleneceği konseyde sonuç bekledi. Kurallar gereği karşı takımın Onur Alp’i kadrosuna dahil edip etmeyeceği oylamaya sunuldu. Yapılan kura sonucunda kırmızı takım Onur Alp’i kadrolarına katmayı kabul etmedi.

Kararın ardından Survivor 2026’da 8 Mart akşamı yarışmaya veda eden isim Onur Alp oldu.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Eleme düellosundan önce yarışmacılar ödül oyununda parkura çıkmıştı. Kırmızı ve mavi takımın karşı karşıya geldiği mücadelede yarışmacılar hem hız hem denge hem de atış performanslarını ortaya koydu. Büyük çekişmeye sahne olan oyunun final etabında Ramazan ile Bayhan parkura çıktı.

Son sayıyı Ramazan’ın almasıyla birlikte gönüllüler takımı oyunu 10-6’lık skorla kazanarak ödülün sahibi oldu.

