Survivor Ünlüler–Gönüllüler 2026’da Nagihan Karadere ile Seren Ay Çetin arasında çıkan kavga fiziksel müdahaleye dönüştü. Acun Ilıcalı, Seren Ay’ın kolunda hasar oluştuğunu açıklarken, “Nagihan, Seren Ay’a saldırdı. Nagihan’ı durduramadık” sözleriyle yaşanan gerilimin boyutunu gözler önüne serdi.

TV8’de yayınlanan Survivor Ünlüler–Gönüllüler 2026’nın yeni bölüm fragmanında yer alan görüntüler, yarışmada yaşanan büyük kavgayı gündeme taşıdı. Nagihan Karadere ile Seren Ay Çetin arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel müdahaleye dönüştü. Fragmanda duyulan “Bak kızım! Yapma!” sözleri dikkat çekerken, taraflar arasındaki sözlü atışmanın ardından arbede yaşandığı görüldü.

Survivor’da arbede! Nagihan Serenay’a saldırdı, sonu hastanede bitti

SEREN AY’IN KOLUNDA HASAR VAR

Olay sonrası açıklama yapan Acun Ilıcalı, yaşanan gerginlikte Nagihan Karadere’nin Seren Ay’a fiziksel müdahalede bulunduğunu ve Seren Ay’ın kolunda hasar meydana geldiğini belirtti. Ilıcalı, yarışmacının sağlık ekipleri tarafından hastanede gözetim altına alındığını ifade etti.

Survivor’da arbede! Nagihan Serenay’a saldırdı, sonu hastanede bitti

Ilıcalı açıklamasında, “Düşmesini beklediğimiz tansiyon düşmedi. Gerilim çok arttı ve sonunda Nagihan, Seren Ay’a saldırdı. Seren Ay’ın kolunda maalesef hasar var. Kendisi gözetim altında” dedi.

Survivor’da arbede! Nagihan Serenay’a saldırdı, sonu hastanede bitti

“NAGİHAN’I DURDURAMADIK”

Yarışma ekibinin müdahalesine rağmen gerginliğin kontrol altına alınamadığını belirten Ilıcalı, “Uyarmaya çalıştım olmadı, sakinleştirmeye çalıştım olmadı. Maalesef Nagihan’ı durduramadık” ifadelerini kullandı.

Survivor’da arbede! Nagihan Serenay’a saldırdı, sonu hastanede bitti

“SORUMLUSU BENİM”

Yaşanan olay nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getiren Ilıcalı, yarışmacıları ailesi gibi gördüğünü belirterek, “Ben ailem gibi gördüm hep yarışmacıları. Aileleri şu anda ‘Benim kızıma saldırıldı’ diye ayılıp bayılırken, kusura bakmayın sorumlusu benim” açıklamasında bulundu. Nagihan Karadere Survivor 2026’dan diskalifiye olup olmayacağı ise önümüzdeki bölümlerde netlik kazanacak.

Survivor’da arbede! Nagihan Serenay’a saldırdı, sonu hastanede bitti

Haberle İlgili Daha Fazlası