Antalya’da bekçiler, bir apartman çevresinde siyah poşet içinde piyasa değeri 4 milyon TL’yi aşan uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucunun apartmandaki dairelerden birisinin camından atıldığı değerlendirilirken, uyuşturucuya ise el konuldu.

Antalya'da Yeşildere Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir apartmandan torpil atıldığı yönünde gelen ihbarı değerlendirmek üzere adrese giden çarşı ve mahalle bekçileri, uyarı yapıp apartmanı terk etti.

Bekçiler poşetin içinde buldu! Piyasa değeri 4 milyon TL

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON TL

İlerleyen bekçiler, binadan çıktıktan sonra giriş kapısına yakın bir noktada bir poşet fark etti. İncelen poşetin içinden 40x40 ebatlarında piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan, 17 bin kullanımlık A4 ve aseton şişeleri içerisinde sentetik kannabinoid olduğu değerlendiren uyuşturucu madde tespit edildi.

Bekçiler poşetin içinde buldu! Piyasa değeri 4 milyon TL

Narkotik ekiplerince yapılan kontrollerin ardından uyuşturucular emniyete götürüldü. Poşetin apartmandaki dairelerden birisinin camından atıldığı değerlendiriliyor.

Bekçiler poşetin içinde buldu! Piyasa değeri 4 milyon TL

POLİS KARAKOLLARI KURULDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik çalışmalara devam ediyor. Antalya Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda mahalle merkezine mobil karakollar kuruldu.

Bekçiler poşetin içinde buldu! Piyasa değeri 4 milyon TL

Haberle İlgili Daha Fazlası