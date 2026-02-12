Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta 13 Şubat Cuma günü ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Okan Buruk yönetiminde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı takım ile Eyüpspor, ligde 4'üncü kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında 13 Şubat Cuma günü sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı maç saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de geride kalan 21 maçlık dönemde 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Haftaya 52 puanla giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Eyüpspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgi sonucu 18 puan topladı. Eflatun-sarılı takım, haftaya düşme hattının bir basamak üstünde 15'inci sırada girdi.

Galatasaray, ligin ilk yarısında Eyüpspor'u Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0 yenmişti.

ABDÜLKERİM SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda 23'üncü haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Leroy Sane ile Arda Ünyay'ın durumları bugünkü antrenmanın ardından belli olacak.

LİGDE 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Son olarak 12'nci haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 9 müsabakada 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.

RAMS PARK'TA YENİLMEZLİK SERİSİ 29 MAÇ

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 29 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 23 galibiyet aldı. Galatasaray, bu süreçte 6. kez berabere kaldı.

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü olarak dikkati çekiyor. Sezon başından beri 50 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 21 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 48 golle Fenerbahçe ve 41 golle Trabzonspor takip ediyor. Süper Lig'de bu sezon kalesinde 14 gol gören Galatasaray, Göztepe'nin (12) ardından da en az gol yiyen ikinci ekip konumunda bulunuyor.

Okan Buruk

SON 2 LİG MAÇINDA GOL YEMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'deki son 2 maçında kalesinde gol görmedi. 20'nci haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0'la geçen sarı-kırmızılı ekip, son lig maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi. Son 2 lig maçında gol yemeyen Galatasaray, öncesindeki 12 lig müsabakasının 10'unda kalesini gole kapatamamıştı.

OSIMHEN'İN HEDEFİ SERİYİ 6 MAÇA ÇIKARMAK

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta da gol sevinci yaşadı. Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 15, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 olmak üzere 21 resmi maça çıktı. Ligde 9 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki santrfor, Devler Ligi'nde 6 defa tabelayı değiştirdi.

Yıldız golcü, Trendyol Süper Lig'de 15'inci haftada 2 gol attığı Samsunspor mücadelesiyle başlayan süreçte sırasıyla süre aldığı Hesap.com Antalyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında birer kez ağları sarstı. Ligde 5 maçlık gol atma serisi yakalayan Osimhen, Eyüpspor maçında bu seriyi uzatmaya çalışacak.

Victor Osimhen

SON HAFTALARIN GOLCÜSÜ SARA

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Süper Lig'de son 4 maçta 4 gol kaydetti. Ligin 17'nci haftasındaki Kasımpaşa maçında bir, 19'uncu haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasında 2 ve 20'inci haftadaki Zecorner Kayserispor mücadelesinde bir gol atan Sara, 21'inci haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasını boş geçti. Söz konusu 4 müsabakada 4 defa gol sevinci yaşayarak bu sezon toplamda 5 gole ulaşan Sara, Eyüpspor maçıyla gollerine devam etmeye çalışacak.

BOEY 760 GÜN SONRA RAMS PARK'TA

Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Fransız sağ bek Sacha Boey, 760 gün sonra RAMS Park'ta maça çıkacak. Sarı-kırmızılı formayla Seyrantepe'deki son maçına 15 Ocak 2024'teki Kayserispor karşısında çıkan Boey, sonrasında Almanya'nın Bayern Münih takımına transfer oldu. Yaklaşık 2 yıl sonra yeniden Galatasaray'a dönen 25 yaşındaki sağ bek, 760 gün aranın ardından RAMS Park'ta taraftarlarla buluşacak. Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Renato Nhaga ile Can Armando Güner, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Sacha Boey

SONRASINDA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KRİTİK MAÇ

Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25'inci defa olan sarı-kırmızılı takım, doğrudan Devler Ligi'nin 36 takımlı lig etabında mücadele etti. Bu etabı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle tamamlayarak 10 puan toplayan Galatasaray, 20'nci olarak play-off turuna yükseldi. Galatasaray, çekilen kurayla bu turda Juventus ile eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında 17 Şubat Salı günü sahasında avantaj arayacak. RAMS Park'taki müsabaka 20.45'te başlayacak.

EYÜPSPOR'LA 4'ÜNCÜ RANDEVU

Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 25 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda. Eflatun-sarılı takım ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde 2'nci sezonunu geçiriyor. İki takım geçen sezon Galatasaray'ın ev sahipliğinde yapılan ilk maç 2-2 beraberlikle sonuçlanırken ikinci yarıda Eyüpspor'un sahasındaki maçı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazanmıştı. Bu sezonun ilk yarısındaki Eyüpspor'un ev sahipliğinde yapılan müsabakayı sarı-krımızılı ekip 2-0 kazanmıştı.

EYÜPSPOR, ATİLA GERİN YÖNETİMİNDE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Sezona Selçuk Şahin yönetiminde giren eflatun-sarılı takım, ilk 8 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Eyüpspor, Selçuk Şahin yönetiminde maç başına 0,63 puan alabildi. Şahin'den sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Orhan Ak, 9 lig maçında ikişer galibiyet ve beraberlik ile 5 yenilgi aldı. Ak, İstanbul temsilcisinin başında Süper Lig'de maç başına 0.89 puan ortalaması yakaladı.

Ligin 18'inci haftası öncesinde göreve başlayan Atila Gerin, Eyüpspor'un başında çıktığ 4 lig müsabakasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gördü. Gerin, kendisinden önce çalışan meslektaşlarını geride bırakarak ligde 1.25 puan ortalaması tutturdu. Atila Gerin göreve geldikten sonra oynadığı 4 Süper Lig maçında 7 gol atarak 1,8 gol ortalaması yakalayan Eyüpspor, sezonun ilk 17 karşılaşmasında rakip filelere sadece 10 gol göndererek, 0,6 gol ortalamasında kalmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası