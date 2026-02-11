Galatasaray'da 4'üncü sezonunu geçiren ve art arda 3 lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Lucas Torreira hakkında dikkat çeken bir transfer itirafı geldi. Atletico Mineiro Spor Direktörü Paulo Bracks, Uruguaylı orta saha ile anlaşma sağlamalarına karşın sarı-kırmızılı kulüpteki sözleşmesi nedeniyle transferi gerçekleştiremediklerini söyledi.

Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun Spor Direktörü Paulo Bracks, ara transfer döneminde Lucas Torreira ile anlaştıklarını söyledi. Transferin gerçekleşmeme nedeninin, 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'daki sözleşmesi olduğu belirtildi.

Lucas Torreira

"BU TRANSFER ÇOK ZORDU"

Sporx'te yer alan habere göre; Bracks, "Lucas Torreira'nın transferini çok isterdim. Görüşmeler yaptık ve anlaşma sağladık. Ancak Türkiye'deki sözleşmesi transferine engel oldu. Torreira'ya ülkesine, memleketine, milli takıma daha yakın olmasını sağlayacak bir proje sunuldu ancak bu transfer çok zordu. Kulübünde çok üst düzey bir oyuncu olduğu için maalesef transferini gerçekleştiremedik" sözlerini sarf etti.

31 MAÇTA 2 GOL

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, bu sezon çıktığı 31 maçta 2 gol attı ve 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen oyuncunun, sarı-kırmzılılar ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.

