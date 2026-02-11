Sarı-kırmızılı ekibin ara transfer döneminde Serie A temsilcisi Napoli'den satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı Noa Lang hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. 26 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun, Beşiktaş'a 'hayır' dediği belirtildi.

Galatasaray, kış transfer döneminde Noa Lang, Yaser Asprilla, Renato Nhaga, Can Armando Güner ve Sacha Boey'i renklerine bağladı. Napoli'den 30 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Lang'ın transfer sürecine dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

"OKAN BURUK İKNA ETTİ"

10 Numara YouTube kanalında Noa Lang transferini değerlendiren Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, "Lang'ın Napoli kariyerine çok takılmamak gerek. Orada hocasıyla frekansı tutmadı. Biraz saha dışı sorunlu imajı da çizmişti. Ancak Galatasaray'da tam tersi bir durum var ve gelir gelmez Okan hocayla çok güzel bir ilişki kurdu. Okan Buruk, transfer sürecinde tıpkı Osimhen'de olduğu gibi Noa Lang'ı da görüntülü aramayla bir şekilde ikna etti" dedi.

Noa Lang

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTEDİ"

Hollandalı futbolcunun Beşiktaş'ın transfer teklifini reddettiğini belirten Özcan, "Noa Lang, Beşiktaş'a çok net şekilde 'Hayır' dedi. 'Türkiye'den tek teklif aldığım takım Galatasaray değildi. Galatasaray'ı bekleyeceğim, kariyerime Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyorum' dedi. Güven duyuldu ve geldi. Bence Barış Alper Yılmaz'dan farklı bir oyuncu. Kolay top kaybı yapmıyor, ayağını çok iyi kullanıyor. Yetenekli olduğunu görüyoruz. Opsiyonu 30 milyon euro ve performans vermeye devam ederse Osimhen'de olduğu gibi Napoli ile yine bir süreç Galatasaray'ı bekleyebilir. Galatasaray için ara transfer döneminin en önemli hamlesi oldu" ifadelerini kullandı.

