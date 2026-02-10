Galatasaray'ın geçtiğimiz eylül ayında KDV dahil 33 milyon euro bonservis karşılığında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, kurtarışları ve oyun kurulumuna katkısıyla adından söz ettiriyor. 29 yaşındaki milli file bekçisi, Başkan Dursun Özbek'in transfer ısrarını boşa düşürmedi.

Galatasaray'da yaz transfer döneminin son günlerinde imza attırılan Uğurcan Çakır, performansıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon 21 maçta 22 gol yiyen sarı-kırmızılılar, bu sezon aynı dönemde kalesinde sadece 14 gol gördü. Milli kaleci, Fernando Muslera sonrası oluşan soru işaretlerini silmeyi başardı.

Uğurcan Çakır

PAS İSABETİYLE İLK SIRADA

HT Spor'da yer alan habere göre; 21 haftanın 18'inde ilk 11'de oynayan Uğurcan Çakır, birçok istatistik alanında zirvede ya da zirve yarışında bulunuyor. Önlenen gol sayısında Mateusz Lis'in (Göztepe) ardından ikinci sırada bulunan sarı-kırmızılı kaleci, yüksek pas isabetiyle zirvede yer aldı. Maç başına 29 isabetli pas veren tecrübeli file bekçisi, modern futbolun gerektirdiği "oyun kurucu kaleci" tanımını doldurdu.

EDERSON YERİNE UĞURCAN

Yaz transfer döneminin önemli bölümünde Ederson'la (Fenerbahçe'nin kalesini koruyor) ilgilenen sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, Brezilyalı oyuncunun maliyetini bir türlü onaylamamıştı. İlk etapta bonuslarla birlikte 9 milyon euro talep eden Brezilyalı kaleci için 6 milyon eurolara inilmesini bekleyen Özbek, devamında transfere bizzat dahil olmuştu.

Dursun Özbek

REKOR BONSERVİS

Trabzonspor'la masaya oturan Galatasaray Başkanı, Uğurcan için rekor bonservis bedeli (KDV dahil 33 milyon euro) ödemiş ve tecrübeli file bekçisini kadroya katmıştı. Uğurcan Çakır, performansıyla sadece takımı büyük katkı vrmekle kalmadı aynı zamanda Özbek'in ısrarını da haklı çıkarmış oldu.

