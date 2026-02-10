Rize'de balıkçı tezgahlarında en ucuz balık tirsi oldu. Kentte tirsinin kilosu 75 liradan satılırken, istavrit ve hamsi ise 100 liradan alıcı buluyor.

Rize'de vatandaşlar balıkçı tezgahlarında en çok istavriti tercih etti. Kentteki balıkçı tezgahlarında tirsi 75, istavrit, hamsi ve tarakçı 100, kefal 150, mezgit 200, Karadeniz somonu 300, çupra 500 ve sarganın kilogramı ise 600 liradan satışa sunuldu.

"İSTAVRİT ÇOK GÜZEL, HER GÜN ÇIKIYOR"

Balıkçı Soner Birinci, vatandaşların mevsim dolayısıyla en fazla avlanan istavrite ilgi gösterdiğini söyledi. İstavritin kilogramı 100 liradan sattıklarını belirten Birinci, "İstavrit çok güzel bir balık, her gün çıkıyor." dedi.

Ne hamsi ne de istavrit! İşte tezgahların en ucuz balığı: Kilosu 75 lira

"BEREKETLİ BİR SEZON GEÇİRDİK"

Birinci, mezgite de talep olduğunu ifade ederek, "Vatandaş hamsiden sonra onu soruyor. Sargan var, denizin en güzel balığı, proteini çok. Somon balığı var. Vatandaşımız balığa doydu, balıkçılar olarak bereketli bir sezon geçirdik." diye konuştu.

VATANDAŞLAR BALIK FİYATLARINDAN MEMNUN

Balıkçı Ali Fuat Adıgüzel ise yavaş yavaş balık sezonunun sonuna gelindiğini, fiyatların uygun olduğunu dile getirdi.

İstavrit bolluğu yaşandığını belirten Adıgüzel, genellikle en fazla hamsi ve istavrit sattıklarını kaydetti.

Müşterilerden Mehmet Ziya Türüt de istavritin lezzetli bir balık olduğunu söyledi.

