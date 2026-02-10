Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıta yeni bir zam geliyor. 12 Şubat Perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatında artış olacak. İşte detaylar...

Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıta yeni bir zam daha göründü.

BENZİNE ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatında artış olacak. Uluslararası fiyatlarda belirgin bir düşüş olmaması halinde benzine 12 Şubat Perşembe'den itibaren 1 lira 55 kuruş zam gelecek.

Depoları doldurma zamanı! Petrol yükseldi, akaryakıta zam geliyor

BENZİN KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından benzinin litresi şehirlere göre, 57-58 lira seviyelerine yükselecek.

10 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 55.47 57.74 30.09 İstanbul Anadolu 55.30 57.57 29.49 Ankara 56.39 58.86 29.97 İzmir 56.68 59.13 29.89

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

