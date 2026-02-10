Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’de büyük ödül haftasıyla birlikte heyecan zirveye çıktı. Süper ceza açıklaması yarışmanın seyrini değiştirirken, 9 Şubat akşamı oynanan ödül oyununda parkurda nefes kesen anlar yaşandı.

TV8’in ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2026’da büyük ödül ve süper ceza haftası izleyicilerin gündemine oturdu. 9 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı, hem avantaj sağlamak hem de ağır ceza ihtimalinden kaçınmak için zorlu parkurda karşı karşıya geldi.

SURVİVOR 2026'DA BÜYÜK ÖDÜL HAFTASINDA 'SÜPER CEZA' AÇIKLANDI!

Survivor tarihinde eşine az rastlanır bir ceza uygulaması, 9 Şubat akşamı yayınlanan ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. "Survivor'da iyi sürprizler oluyor bazen sizin için kötü sürprizler oluyor. İkisini beraber paketledik" diyerek söze başlayan Ilıcalı, önümüzdeki iki gün boyunca sürecek olan parkur mücadelesinin sonunda kaybeden takımın barakasının yıkılacağını açıkladı. Bu karar, adadaki fiziksel şartların daha da zorlaşacağı anlamına gelirken, yarışmacıların barınma alanlarının "dümdüz" edileceği bilgisi konseyde şaşkınlığa neden oldu.

Süper ceza kapsamında kaybeden takımın barakasında "taş üstünde taş bırakılmayacağı" vurgulanırken, tek teselli olarak baraka tabanının bırakılacağı söylendi.

Survivor 2026'da büyük ödül haftasında 'süper ceza' açıklandı! Ödül oyununu kim kazandı?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

9 Şubat akşamı ekrana gelen ilk avantaj oyununda, Kırmızı (Ünlüler) ve Mavi (Gönüllüler) takımları parkurda kıyasıya mücadele verdi. Oldukça çekişmeli geçen ve skorun sürekli el değiştirdiği oyunda, rekabet son ana kadar devam etti. Skorun 11-11’e gelmesiyle birlikte gidilen bayrak yarışında, Nobre'nin Ramazan'a karşı aldığı kritik sayı, gecenin sonucunu belirledi. Bu sayı ile Kırmızı takım, zorlu mücadeleyi 12-11'lik skorla önde tamamlamayı başardı.

Survivor 2026'da büyük ödül haftasında 'süper ceza' açıklandı! Ödül oyununu kim kazandı?

Bu galibiyetle birlikte Kırmızı takım, süper ödül serisinde 1-0 öne geçerek büyük bir avantaj sağladı. Ödülün kesin sahibinin belli olması için takımların iki galibiyete ulaşması gerekirken, Mavi takımın bir sonraki oyunda kazanmaktan başka çaresi kalmadı. Gönüllerin önümüzdeki oyunu kazanması halinde bir oyun daha oynanacak.

Survivor 2026'da büyük ödül haftasında 'süper ceza' açıklandı! Ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR 2026 BÜYÜK ÖDÜL NE?

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına göre, kazanan takım adeta bir tatil konforuna erişecek. Ödülü kazanan yarışmacılar bir otelde konaklayacak, profesyonel masaj hizmetinden yararlanacak ve sabah kahvaltısıyla güne başlayacak.

Ödülün detayları bununla da sınırlı kalmadı. Kazanan takıma özel bir havuz partisi düzenlenecek ve bu partide canlı müzik eşliğinde eğlenme fırsatı sunulacak. Ayrıca iki öğün boyunca tam doyurucu yemek hakkına sahip olacak yarışmacılar, fiziksel güçlerini toplama şansı bulacak.

İLGİLİ HABERLER MAGAZİN Survivor Didem Ceran yüz nakli oldu! Yeni fotoğraflarını paylaştı

Haberle İlgili Daha Fazlası