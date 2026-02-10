Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ‘İstanbul’a 4. kar yağacak mı?’ sorusuna cevap verdi. Şen “Hafif ihtimal görünüyor ama soğuk hava etkili görünüyor. İstanbul'da sıcaklıklar 5 derecenin altına düşecek olursa kar yağışı olabilir. Olmazsa karla karışık yağmur şeklinde olabilir” dedi. AKOM ise sıcaklıkların perşembe itibari ile 15-17 dereceler aralığına yükselebileceğini belirtti.

Türkiye yeniden soğuk havanın etkisi altına girerken, AKOM ve Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den açıklamalar peş peşe geldi.

AKOM, Perşembe gününden itibaren İstanbul’da hava sıcaklığının 17 dereceye kadar çıkabileceğini belirtirken, Orhan Şen ise ‘İstanbul’a 4. kar yağacak mı?” sorusunun cevabını verdi. İşte tüm İstanbulluları yakından ilgilendiren o açıklamalar…

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul için haftalık yeni hava durumu raporunu yayınladı. AKOM, hafta boyunca havanın çok bulutlu olacağını belirtti.

İstanbul’a 4. kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen tek şartı açıkladı

PERŞEMBE’DEN SONRA SICAKLIK ARTACAK

Sıcaklıkların Çarşamba gününe kadar 7 derece civarında olacağını duyuran AKOM, sıcaklıkların Perşembe itibari ile artarak hafta sonuna kadar 15-17 dereceler aralığına bahar değerlerine yükseleceği belirtti.

İstanbul’a 4. kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen tek şartı açıkladı

"15-17 DERECE ARALIĞINDA"

AKOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı beklenirken aralıklarla yerel yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Çarşamba gününe kadar 7 derece civarında mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen sıcaklıkların perşembe itibari ile artarak hafta sonuna kadar 15-17 dereceler aralığına bahar değerlerine yükseleceği öngörülüyor.

AKOM’un açıklaması sonrasında Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in sosyal medya hesabı X üzerinden yayınladığı bir videodaki açıklamaları da dikkat çekti.

İstanbul’a 4. kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen tek şartı açıkladı

“HAFİF İHTİMAL GÖRÜNÜYOR”

Merak edilen “İstanbul'a yeniden kar yağacak mı?” sorusuna cevap veren Orhan Şen, “İstanbul'da kar yağışı hafif ihtimal görünüyor ama soğuk hava etkili görünüyor. İstanbul'da sıcaklıklar 5 derecenin altına düşecek olursa kar yağışı olabilir. Olmazsa karla karışık yağmur şeklinde olabilir” dedi.

İstanbul’a 4. kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen tek şartı açıkladı

“SICAKLIK 5 DERECENİN ALTINA DÜŞERSE”

Şen, şunları söyledi:

Önümüzdeki hafta yeni ayın 16'sı ile 18'i arası batı bölgeleri için soğuk hava yeniden geliyor. Acaba 4. İstanbul kar yağışı olur mu? Ona bakacağız. İstanbul'da kar yağışı hafif ihtimal görünüyor ama soğuk hava etkili görünüyor. İstanbul'da sıcaklıklar 5 derecenin altına düşecek olursa kar yağışı olabilir. Olmazsa karla karışık yağmur şeklinde olabilir. Önümüzde daha bir hafta var. Bakacağız. Perşembe ve Cuma günü batı bölgelerinin kıyı kesimlerine ve Akdeniz bölgesine kuvvetli yağışlar geliyor. Sıcaklıklar düşecek.

METEOROLOJİ NE DEMİŞTİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ile 5 derece düşeceğini duyurmuştu. Son rapora göre Türkiye genelinde hafta boyunca sağanak yağış etkili olacak, bazı illerde ise kar yağışı görülecek.

İstanbul’a 4. kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen tek şartı açıkladı

Haberle İlgili Daha Fazlası