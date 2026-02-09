3 bin yıllık en özel yemek! Düğün ve bayramların vazgeçilmezi, tam 12 saatte pişiyor
Türk mutfağının en eski yemeklerinden, tarihi 3 bin öncesine giden en özel yemeklerinden biri, Amasya'nın coğrafi işaret tescilli lezzeti taş fırın keşkeği... Besleyici ve tok tutucu özelliğiyle bilinen keşkek, bayram sabahları ve düğünlerin vazgeçilmez yemeği olarak tercih ediliyor. Bu lezzet en az 12 saatte pişiyor.
Amasya'nın coğrafi işaretli taş fırın keşkeği, 3000 yıla dayanan köklü tarihi ve geleneksel pişirme yöntemleriyle bayram ve düğünlerin vazgeçilmez, besleyici lezzetidir.
- Amasya'nın coğrafi işaretli taş fırın keşkeği, kuzu eti ve tahıl içeren, geleneksel Türk mutfağının eski bir yemeğidir.
- Yemeğin tarihi, arkeolojik bulgulara göre 2500, gurme yorumlarına göre ise 3000 yıl öncesine, Hitit dönemine kadar uzanmaktadır.
- Özellikle bayram ve düğünlerde ikram edilen, besleyici ve tok tutucu özelliğiyle öne çıkar.
- Odun ateşinde taş fırında, toprak kap veya küpte yaklaşık 12 saat süren geleneksel yöntemlerle pişirilir.
- Yüzeyindeki kabuk bağlamış çeperler, keşkeğin iyi piştiğinin önemli bir göstergesidir.
Amasya'nın coğrafi işaret tescilli lezzeti taş fırın keşkeği; kuzu gerdan et, ilikli kemik, nohut, yarma ve tereyağının kullanılmasıyla geleneksel Türk mutfağının en eski yemeklerinden biri olarak değerlendiriliyor.
BAYRAMLARDA VE DÜĞÜNLERDE İLK TERCİH
Günün üç öğününde yenilebildiği gibi bayramlarda, düğün ve eğlencelerde misafirlere ikram ediliyor. Besleyici, doyurucu ve tok tutucu özelliği bu yemeği vazgeçilmez lezzetlerden biri kılıyor.
2 BİN 500 YILLIK KEŞKEK TENCERESİ BULUNMUŞTU
Kentteki Oluz Höyük arkeolojik kazılarında içinde kemik ve tahıl parçalarının yer aldığı toprak çömleğin bulunmasıyla keşkeğin geçmişinin bu topraklarda 2 bin 500 yıl öncesine dayandığı kayıtlara geçti. Pers dönemine ait bir saray mutfağında pişmiş topraktan yapılmış 30 santim uzunluğundaki tencerenin 30 kişilik bir yemeği pişirecek ölçülerde olduğu görülmüştü.
3 BİN YILLIK ÖZEL BİR YEMEK!
Keşkeğin geçmişinin Hitit dönemine kadar dayandığını düşündüğünü belirten gurme Yaman Kesim, "Aslına uygun malzeme ve doğru pişirme yöntemine önem veriyoruz. 3 bin yıllık özel bir yemekten söz ediyoruz. Hititlerin krallarına ve tanrılarına yapmış olduğu kutsal bir yemek olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde ise bayram günlerinde, düğünlerde severek yendiğini görüyoruz" dedi.
"ÇEPERİ KABUK BAĞLADIYSA KEŞKEK BAŞARILIDIR"
Odun ateşiyle yakılan taş fırına toprak kap içine konulan keşkeğin iyi pişirildiğinin işaretinin yüzeyindeki çeperler olduğunu anlatan ‘Geçmişten günümüze Amasya mutfağı' kitabının yazarı Kesim, "Keşkeğin sırrı mutlaka çeperdedir. Eğer çeperde kabuk bağlama ve kolajen ortaya çıkıyorsa kesinlikle o iyi bir fırın keşkeğinin emaresidir" diye konuştu.
"KÜPÜN İÇİNDE 12 SAATTE PİŞİYOR"
Kentteki restoranların menüsünde yer alan keşkeğin günün her öğününde keyifle tüketildiğine değinen Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün de, "Keşkeği orijinal coğrafi işaretli haliyle pişirirseniz dünyanın en uzun süreyle hazırlanan yemeklerinden biridir. Odun ateşinde ısınan taş fırında küpün içinde 12 saat gibi bir süreyle pişiyor. En çok tüketilip beğenilen yemeklerimizdendir" şeklinde konuştu.