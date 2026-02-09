Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 2026 yılına hızlı bir giriş yaptı. Geçen yıla göre %121 artışla 7 milyar 655 milyon TL değerinde eşya ve uyuşturucu yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucular imha edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, 2026 yılına oldukça etkili bir giriş yaptı. Ocak ayında yasa dışı ticaret ve kaçakçılıkla mücadelede geçen yılın aynı ayına kıyasla %121’lik artış sağlanarak değeri 7 milyar 655 milyon TL’yi bulan kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.

Yakalanan uyuşturucu maddeler imha edildi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altın yükselişle başladı! Tüm zamanların rekor talebi geldi

Metinde, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri; uzmanlaşmış beşerî kadroları, ileri teknolojiye sahip sistemleri ve geliştirilmiş analiz teknikleri ile yürüttüğü yasa dışı ticaret ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini, 2026 yılında da ülke genelinde kararlılıkla sürdürmektedir." denildi.

7 MİLYAR 655 MİLYON TL DEĞERİNDE...

Açıklama şöyle devam etti: "Bu kapsamda, Gümrükler Muhafaza birimlerince 2026 yılı Ocak ayında gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde; geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık %121 artışla, toplam 7 milyar 655 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir. Yakalanan uyuşturucu maddeler imha edilmiştir.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda;

- 4 milyar 805 milyon TL değerinde uyuşturucu madde,

- 706 milyon 689 bin TL değerinde çeşitli eşya,

- 418 milyon 286 bin TL değerinde tekstil malzemesi, başta olmak üzere; akaryakıttan canlı hayvana, tütün ve tütün mamullerinden tarihi eserlere kadar uzanan geniş bir yelpazede kaçak eşya ele geçirilmiştir.

"KAÇAKÇILIĞIN HİBÇİR TÜRÜNE GEÇİT YOK"

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri; ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan, ticari işleyişi sekteye uğratan ve toplum sağlığını tehdit ederek özellikle gençlerimizi bağımlılığa sürüklemeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne kesinlikle geçit vermemektedir.

Gümrükler Muhafaza teşkilatımız, kamu düzeninin korunması, kamu gelirlerinin güvence altına alınması ve toplum sağlığının muhafazası hedefleri doğrultusunda, kaçakçılıkla mücadelesini 2026 yılında da azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberle İlgili Daha Fazlası