Erzurum’da kar yeniden başladı. Gece etkili olan yoğun yağış kenti beyaza bürürken, yaklaşık 30 santimetreyi bulan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu. Trafik kazaları da karla birlikte geldi. Uzmanlar buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Erzurum’da yoğun kar yağışı etkili oldu. Ekipler kent merkezi ve karayollarında ulaşımı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Erzurum’da 775 köy yolunun merkezle bağlantı sağlanamıyor. Ekipler bu yolları bir an önce ulaşıma açmak için çaba harcıyor. Bu arada kent merkezinde yoğun kar ve buzlanmadan dolayı kazalar oldu.

Uzmanlar son raporu paylaştı, kar yeniden başladı! 100lerce yere ulaşım durdu

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü uzmanları bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların sabah saatlerinde Erzurum' un güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin edildiğini açıkladı.

Uzmanlar son raporu paylaştı, kar yeniden başladı! 100lerce yere ulaşım durdu





UZMANLARDAN HAYATİ UYARI VAR

Uzmanlar buzlanma ve don olayı uyarısında bulunarak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dediler.

Haberle İlgili Daha Fazlası