İhlas Haber Ajansı
Babasını ameliyata götürürken kaza yaptı! Oğlu yaralandı
Samsun’da meydana gelen kazada ameliyat olacak babasını hastaneye götüren sürücünün kullandığı otomobil viyadükte bariyere çarptı. Adrese ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi İlkadım Bulvarı viyadük üstünde meydana geldi. Ordu'nun Aybastı ilçesinden Samsun Şehir Hastanesi'ne ameliyat olacak babasını götürmek üzere yola çıkan Nihat Duran idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak bariyere çarptı.
KAZADA OĞLU YARALANDI
Kazada otomobilde bulunan sürücünün oğlu Yahya Duran yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
