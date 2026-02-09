Nijerya’da yolcu taşıyan bir tırın dikkatsiz sürüş sonucu devrilmesi ile ortalık kan gölüne döndü. Feci kazada ilk belirlemelere göre 30 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı.

Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 30 kişi öldü. Kano Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, eyaletin Kwanar Barde bölgesinde yolcu taşıyan tır dikkatsiz sürüş sonucu kaza yaptı.3

"YÜREK PARÇALAYICI BİR KAYIP"

Kazada 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kano Eyaleti Valisi Abba Yusuf, kazayı "yürek parçalayıcı" ve eyalet için büyük bir kayıp olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yusuf, özellikle ağır vasıta sürücülerine dikkatsiz araç kullanmamaları ve trafik kurallarına sıkı şekilde uymaları çağrısında bulundu.

