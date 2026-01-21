Nijerya'da askeri konvoya pusu! Ölenler arasında üst rütbeli askerler de var
Nijerya’nın kuzeydoğusunda Boko Haram’ın askeri konvoya yönelik bombalı saldırısında aralarında üst rütbeli askerlerin de bulunduğu 5 asker hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram, askeri bir konvoya düzenlediği bombalı saldırıda aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu 5 askerin hayatını kaybetmesine neden oldu.
- Boko Haram, Nijerya'nın Borno eyaletindeki Timbuktu bölgesinde askeri bir konvoya bombalı saldırı düzenledi.
- Saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi; ölenler arasında iki üst düzey askeri yetkili de bulunuyor.
- Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı ve ordu tarafından operasyon başlatıldı.
- Boko Haram, 2009'dan bu yana Nijerya'da on binlerce kişinin ölümüne yol açan büyük bir güvenlik ve insani krize neden olmaktadır.
Nijerya’da terör örgütü Boko Haram, güvenlik güçlerini hedef alan yeni bir saldırıya imza attı. Ülkenin Borno eyaletine bağlı Timbuktu bölgesinde askeri bir konvoya düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.
Ulusal basına yansıyan bilgilere göre, yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen saldırıda, iki üst düzey askeri yetkilinin de hayatını kaybedenler arasında olduğu bildirildi. Saldırının ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, ordu tarafından operasyon başlatıldı.
ÜLKEDE BÜYÜK KRİZE YOL AÇIYOR
2000’li yılların başından bu yana Nijerya’da faaliyet gösteren Boko Haram, özellikle 2009’dan sonra düzenlediği kitlesel saldırılarla ülkede büyük bir güvenlik ve insani krize yol açtı. Örgütün eylemleri nedeniyle bugüne kadar on binlerce kişi hayatını kaybetti.