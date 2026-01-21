Nijerya’nın kuzeydoğusunda Boko Haram’ın askeri konvoya yönelik bombalı saldırısında aralarında üst rütbeli askerlerin de bulunduğu 5 asker hayatını kaybetti.

Nijerya’da terör örgütü Boko Haram, güvenlik güçlerini hedef alan yeni bir saldırıya imza attı. Ülkenin Borno eyaletine bağlı Timbuktu bölgesinde askeri bir konvoya düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basına yansıyan bilgilere göre, yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen saldırıda, iki üst düzey askeri yetkilinin de hayatını kaybedenler arasında olduğu bildirildi. Saldırının ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, ordu tarafından operasyon başlatıldı.

ÜLKEDE BÜYÜK KRİZE YOL AÇIYOR

2000’li yılların başından bu yana Nijerya’da faaliyet gösteren Boko Haram, özellikle 2009’dan sonra düzenlediği kitlesel saldırılarla ülkede büyük bir güvenlik ve insani krize yol açtı. Örgütün eylemleri nedeniyle bugüne kadar on binlerce kişi hayatını kaybetti.

