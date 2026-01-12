Anadolu Ajansı
Nijerya'da kamyon kalabalığa daldı, çok sayıda ölü var
Nijerya'nın başkenti Abuja'nın yakınlarında kontrolden çıkan bir kamyonun kalabalığın arasına daldı. Feci kazada 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı var.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Federal Başkent Bölgesi (FCT) Müdürü Felix Theman, yaptığı açıklamada, Abuja-Lokoja kara yolundaki Gada-Biyu köyünde bir kamyonun kalabalığa daldığını belirtti.
12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Theman, kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti. Tedaviye alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Theman, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.
Theman, kazanın sebebinin kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olduğunu aktardı.
