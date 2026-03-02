2026 YKS başvuru sürecinde son güne girilirken adaylar hem başvuru işlemlerini hem de sınav ücretinin yatırılacağı son tarihi araştırıyor. ÖSYM takvimiyle birlikte oturum ücretleri, ödeme yöntemleri ve sınav tarihleri netlik kazandı.

Üniversite hayali kuran yüz binlerce aday için kritik süreçte geri sayım tamamlanıyor. Başvurularını henüz tamamlamayan adaylar işlemlerini gün bitmeden yapmaya çalışırken, sınav ücretinin yatırılacağı son tarih belli oldu. İşte, detaylar...

YKS BAŞVURU ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

2026 YKS kapsamında sınav ücretini yatırmak için adaylara tanınan süre 3 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Banka şubelerinden ödeme yapacak adayların mesai saatlerini dikkate alması gerekiyor. ÖSYM’nin e-İşlemler sistemi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile yapılacak ödemeler ise saat 23.59’a kadar devam edecek.

Başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek,

bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir (Başvuru Formunun ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK bilgi alanını işaretleyen ve bu bilgisi ilgili kurum tarafından onaylanan adaylar hariç).

2026 YKS BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR

ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 6 Şubat’ta başlayan başvuru süreci 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 23.59’da tamamlanacak. Başvurular ÖSYM başvuru merkezlerinden, AİS internet adresinden ya da mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor.

Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihleri de açıklandı. Buna göre geç başvurular 10-12 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru yapan adaylar sınav ücretini yüzde 50 artırımlı olarak 10-12 Mart tarihleri arasında ödeyecek.

2026 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 YKS’de her oturum için belirlenen ücret 700 TL olarak açıklandı. Sadece TYT’ye katılacak adaylar 700 TL ödeme yapacak. TYT ile birlikte AYT veya YDT’ye girecek adaylar için ücret 1.400 TL olacak.

Üç oturumun tamamına katılacak adayların yatırması gereken toplam tutar ise 2.100 TL olarak belirlendi. Adayların seçtikleri oturumlara göre ödeme yapması gerekiyor.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL, NEREDEN ÖDENİR?

Sınav ücretleri ÖSYM’nin e-İşlemler sisteminde yer alan “Ödemeler” bölümünden kredi kartı veya banka kartı ile yatırılabiliyor. Bunun yanı sıra kılavuzda belirtilen bankalar aracılığıyla şubeden, ATM’den ya da internet bankacılığı üzerinden ödeme yapılabiliyor.

YKS 2026 SINAV TARİHLERİ

2026 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. AYT sabah oturumunda, YDT ise aynı gün öğleden sonra uygulanacak.

