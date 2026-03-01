HABER MERKEZİ
Merkez Bankası'ndan, bir hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı
Merkez Bankası, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından iki önemli karar aldı. MB'nin aldığı kararla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacak ve bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.
TCMB açıklamasında, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
TÜRK LİRASI UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ SATIM İŞLEMLERİNE BAŞLANACAK
TCMB açıklamasında, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır." ifadesine yer verildi.
