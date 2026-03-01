2026-MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınav soruları ve cevapları, sınav tamamlandıktan sonra dakikalar içerisinde yayımlandı. ÖSYM soru-cevap duyurusunu resmi internet adresinden paylaştı. Adaylar, MSÜ soruları ve cevaplarıını AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden görüntüleyebiliyor.

2026-MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınav soruları ve cevap anahtarları kısa sürede paylaşıldı. Adaylara, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü, felsefe, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinden toplam 120 soru yönetildi. Alacakları puanı merak eden adaylar, MSÜ soru-cevap kontrolüyle bir öngörüde bulunabiliyor.

MSÜ soruları ve cevapları yayımlandı (ÖSYM AİS 2026 MSÜ soru kitapçıkları görüntüleme)

MSÜ SORULARI VE CEVAP DUYURUSU

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; "2026-MSÜ Sınavı: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımland1 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2026-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 1 Mart 2026 tarihinde saat 13.40'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntülenme süreci, 11 Mart 2026 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

MSÜ'YE KİMLER GİREBİLİYOR?

2026-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlıkça uygulanacak olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2026-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2026-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekiyor.

