Çinli bir teknoloji firması tarafından geliştirilen "eklenebilir güç jeneratörü" elektrikli araçlar için menzil kaygısını bitmeyi amaçlıyor.

Elektrikli araç (EV) sahiplerinin en büyük korkusu olan menzil yetersizliği, şarj istasyonu bulamama, yavaş şarj gibi sorunlar için Çinli Pangood firması ezber bozan bir teknoloji geliştirdi. Şirket, ihtiyaç duyulduğunda araca takılabilen, istenmediğinde ise çıkarılabilen "ayrılabilir bir menzil artırıcı" jeneratör tasarladı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Geleneksel menzil artırıcılar (EREV - Extended Range Electric Vehicle) aracın içine kalıcı olarak monte edilirken, Pangood’un tasarımı modüler bir yapıya sahip.

Şehir içi sürüşlerde araç sadece kendi bataryasını kullanıyor. Daha uzun menzile ihtiyaç duyulan şehirlerarası yolculuklarda, jeneratör ünitesi aracın ön kaputunun altına veya belirlenen bölmeye kolayca yerleştiriliyor. Jeneratör tekerleklere doğrudan güç vermek vermiyor, içten yanmalı küçük bir motor aracılığıyla elektrik üreterek sürüş esnasında bataryayı şarj desteği sağlıyor.

AVANTAJLARI NELER?

EREV’lerdeki gibi aracın üzerinde standart bir ek motor ağırlığı olmadığı için günlük kullanımlarda enerji tüketimi azalıyor. Kullanıcılar ihtiyaç duydukları kullanmak için satın alabiliyor veya motoru kiralayabiliyorlar.

Pangood, bu sistemde kendi geliştirdiği yüksek verimli eksenel akı motor (axial flux motor) teknolojisini kullanıyor. Bu motorlar, geleneksel motorlara göre çok daha ince, hafif ve yüksek tork kapasitesine sahip. Bu sayede jeneratör ünitesi, bir valiz büyüklüğüne kadar küçültülebiliyor.

