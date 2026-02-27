Bugatti, Mistral serisinin en nadide üyelerinden biri olan "La Perle Rare" (Nadir İnci) modelini tanıttı. Sadece 99 adet üretilen Mistral serisinin içinden çıkan bu tek örnek, lüksü ve hızı daha önce görülmemiş bir seviyede birleştiriyor.

Bugatti'nin 2021'de Sur Mesure bölümünü kurmasından bu yana, birbirinden özel süper otomobiller ortaya çıktı. Sur Mesure, Bugatti'nin zaten inanılmaz performans makinelerinin özel olarak kişiselleştirilmesine adanmıştır ve en zengin müşterilerin hayal edebilecekleri hemen hemen her malzeme veya boya seçeneğini seçmelerine imkan tanır.

Bugatti yeni sanat eserini tanıttı: İşte sadece bir kişinin sahip olabileceği “Nadir inci”

Standart bir Bugatti Mistral zaten "hızlı" kelimesinin ötesindeydi. Kasım 2024'te gerçekleştirilen testlerde Mistral, 453,91 km/sa hıza ulaşarak "Dünyanın En Hızlı Üstü Açık Seri Üretim Otomobili" unvanını resmen ele geçirmişti.

İSMİ AÇIKLANMAYAN BİR MÜŞTERİ İÇİN HAZIRLANDI

Peki, böyle bir aracı daha da üstün kılmak nasıl mümkün olabilir? Şirket, bu soruya tek bir örneği bulunan “La Perle Rare” ile verdi. İsmi açıklanmayan bir müşteri için hazırlanan model, adından da anlaşılacağı üzere bir mücevher gibi işlenmiş tasarım detaylarıyla standart Mistral’lardan ayrılıyor.

Bugatti yeni sanat eserini tanıttı: İşte sadece bir kişinin sahip olabileceği “Nadir inci”

MİSTRAL W16 MOTORA SAHİP SON BUGATTI

Kaputun altında 8.0 litrelik dört turbolu W16 motor hala duruyor ve 1600 beygir güç üretiyor. Mistral W16 motora sahip son Bugatti olma özelliğini taşıyor.

Bugatti yeni sanat eserini tanıttı: İşte sadece bir kişinin sahip olabileceği “Nadir inci”

İçeride ve dışarıda kullanılan beyaz renge, altın tonlu çizgilerle adına yakışır inci konsepti tamamlanmış. Bugatti, özel bir boya karışımı sayesinde elmas kesim alaşım jantlarda da altın ve beyaz temasını devam ettirmiş.

Bugatti yeni sanat eserini tanıttı: İşte sadece bir kişinin sahip olabileceği “Nadir inci”

FİYATI HENÜZ AÇIKLANMADI

Kişiye özel üretilen bu modelin fiyatı açıklanmadı ancak sıradan bir Mistral’in fiyatı 5 milyon dolardan fazla.



Haberle İlgili Daha Fazlası