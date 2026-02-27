Bugatti yeni sanat eserini tanıttı: İşte sadece bir kişinin sahip olabileceği “Nadir inci”
Bugatti, Mistral serisinin en nadide üyelerinden biri olan "La Perle Rare" (Nadir İnci) modelini tanıttı. Sadece 99 adet üretilen Mistral serisinin içinden çıkan bu tek örnek, lüksü ve hızı daha önce görülmemiş bir seviyede birleştiriyor.
- "La Perle Rare", Bugatti'nin kişiselleştirme bölümü Sur Mesure tarafından hazırlanan, tek örneği bulunan özel bir Mistral modelidir.
- Standart Bugatti Mistral, 453,91 km/sa hıza ulaşarak "Dünyanın En Hızlı Üstü Açık Seri Üretim Otomobili" unvanına sahiptir.
- Bu model, Bugatti'nin 1600 beygir gücündeki 8.0 litrelik W16 motora sahip son otomobili olma özelliğini taşıyor.
- Tasarımı, beyaz renge altın tonlu çizgiler ve elmas kesim alaşım jantlarla inci konseptini yansıtır.
- Kişiye özel üretilen bu modelin fiyatı açıklanmazken, standart bir Mistral 5 milyon dolardan fazladır.
Bugatti'nin 2021'de Sur Mesure bölümünü kurmasından bu yana, birbirinden özel süper otomobiller ortaya çıktı. Sur Mesure, Bugatti'nin zaten inanılmaz performans makinelerinin özel olarak kişiselleştirilmesine adanmıştır ve en zengin müşterilerin hayal edebilecekleri hemen hemen her malzeme veya boya seçeneğini seçmelerine imkan tanır.
Standart bir Bugatti Mistral zaten "hızlı" kelimesinin ötesindeydi. Kasım 2024'te gerçekleştirilen testlerde Mistral, 453,91 km/sa hıza ulaşarak "Dünyanın En Hızlı Üstü Açık Seri Üretim Otomobili" unvanını resmen ele geçirmişti.
İSMİ AÇIKLANMAYAN BİR MÜŞTERİ İÇİN HAZIRLANDI
Peki, böyle bir aracı daha da üstün kılmak nasıl mümkün olabilir? Şirket, bu soruya tek bir örneği bulunan “La Perle Rare” ile verdi. İsmi açıklanmayan bir müşteri için hazırlanan model, adından da anlaşılacağı üzere bir mücevher gibi işlenmiş tasarım detaylarıyla standart Mistral’lardan ayrılıyor.
MİSTRAL W16 MOTORA SAHİP SON BUGATTI
Kaputun altında 8.0 litrelik dört turbolu W16 motor hala duruyor ve 1600 beygir güç üretiyor. Mistral W16 motora sahip son Bugatti olma özelliğini taşıyor.
İçeride ve dışarıda kullanılan beyaz renge, altın tonlu çizgilerle adına yakışır inci konsepti tamamlanmış. Bugatti, özel bir boya karışımı sayesinde elmas kesim alaşım jantlarda da altın ve beyaz temasını devam ettirmiş.
FİYATI HENÜZ AÇIKLANMADI
Kişiye özel üretilen bu modelin fiyatı açıklanmadı ancak sıradan bir Mistral’in fiyatı 5 milyon dolardan fazla.