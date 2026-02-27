SPK bu hafta, Metropal Kurumsal Hizmetler (Metropol kart) ve Gentaş Kimya’nın halka arzını onaylandı. Her iki şirket için de gelecek hafta talepler toplanacak. Hisse fiyatları kaç TL olacak? Halka arz tarihleri ne zaman? Kaç lot dağıtacaklar? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da halka arzlar devam ederken, SPK tarafından bu hafta 2 yeni şirkete daha vize verildi. Bu kapsamda Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (Metropol kart) ve Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. şirketlerinin halka arzı onaylandı.

GENTAŞ KİMYA HALKA ARZ BİLGİLERİ

Kimya sektöründe 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Gentaş Kimya için 2-3 Mart tarihlerinde 11,00 TL fiyatla talepler toplanacak. 124 milyon 845 bin adet hissenin satışı planlanırken, şirketin halka arz büyüklüğünün de 1 milyar 373 milyon 295 bin TL olması öngörülüyor. “GENKM” koduyla borsaya gelen şirketin halka arzına 500 bin talep gelmesi halinde, yatırımcı başına 250 lot (2.750 TL’lik) hissenin pay edilebileceği hesaplanıyor.

Borsaya ‘yemek kartı’ geliyor! SPK’dan 2 şirkete daha vize…

METROPAL KURUMSAL HİZMETLER…

Metropol yemek kartını bünyesinde bulunduran ve şirketlere elektronik ödeme sistemi hizmeti sunan Metropal Kurumsal Hizmetler de hisse başına 80,00 TL fiyatla yatırımcıya sunulacak. 18 milyon 900 bin adet hisse satışı hedeflenirken, “MCARD” kodu ile borsaya gelen şirket, bireysel yatırımcı için 9 milyon 72 bin hisse ayırdı.

2-3-4 Mart tarihlerinde gerçekleşecek halka arz, 1 milyar 512 milyon TL’lik büyüklüğe sahip olacak. Halka arza 500 bin talep gelmesi halinde bireysel yatırımcı başına 18 lot (1.440 TL’lik) hisse dağıtılabileceği hesaplanıyor.

SAVUR GYO İÇİN TALEP GÜNÜ

Bu arda SPK tarafından önceki bültende halka arzı onaylanan Savur GYO için dün başlayan talep toplama süreci, bugün ve 2 Mart’ta devam edecek.

Yine aynı bültende halka arzı onaylanan Luxera GYO için de gelecek hafta 2-3-4 Mart tarihlerinde talep toplana işlemi gerçekleşecek. “SVGYO” ve “LXGYO” kodları ile borsaya gelen şirketlerin hisseleri, sırasıyla 3,64 TL ve 12,05 TL’den arz ediliyor.

