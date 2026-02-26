İstanbul’un en kalabalık mahallesi 111 bin 164 kişinin yaşadığı Adnan Kahveci oldu. Zirvedeki yerini bu yıl da koruyan mahalle Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı. Beylikdüzü'nde 4 kişiden birinin yaşadığı Adnan Kahveci Mahallesi, aynı zamanda Türkiye'nin ikinci kalabalık mahallesi olarak kayıtlara geçti.

Adrese Dayalı Kayıt Veri Sistemine göre, Türkiye'nin ve İstanbul’un en kalabalık mahalleleri belli oldu. Buna göre 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar, Türkiye’nin en kalabalık mahallesi olarak kayıtlara geçerken, ikinci kalabalık mahalle ise 111 bin 164 kişinin yaşadığı İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Adnan Kahveci oldu.

İSTANBUL'UN EN KALABALIK MAHALLESİ

Türkiye'nin ikinci kalabalık mahallesi olan Adnan Kahveci Mahallesi aynı zamanda İstanbul'un da en kalabalık mahallesi olarak zirvedeki yerini bu yıl da korudu.

İstanbulun en kalabalık mahallesi! 3 ili birden geride bıraktı: 111 bin 164 kişi yaşıyor

NÜFUSU 3 İLİ GEÇTİ

Öyle ki mahallenin nüfusu, Anadolu'daki birçok ilçenin yanı sıra İstanbul'un Şile, Adalar ve Çatalca ilçelerini de aştı. Adnan Kahveci Mahallesi, nüfusuyla 82 bin 836 kişinin yaşadığı Bayburt'u, 85 bin 83 nüfuslu Tunceli'yi ve 90 bin 392 kişiye ev sahipliği yapan Ardahan'ı geride bıraktı.

İstanbulun en kalabalık mahallesi! 3 ili birden geride bıraktı: 111 bin 164 kişi yaşıyor

4 KİŞİDEN BİRİ BURADA YAŞIYOR

422 bin 988 kişilik nüfusa sahip, 10 mahallesi olan Beylikdüzü'nde yaklaşık 4 kişiden biri Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşıyor.

İstanbulun en kalabalık mahallesi! 3 ili birden geride bıraktı: 111 bin 164 kişi yaşıyor

ULAŞIM KOLAY

Büyükçekmece ilçe sınırında bulunan mahallede otopark sorunu diğer mahallelere oranla düşük, mahallenin tercih edilmesinde öne çıkan en önemli özellik ise ulaşımın kolaylığı.

İstanbulun en kalabalık mahallesi! 3 ili birden geride bıraktı: 111 bin 164 kişi yaşıyor

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM En kalabalık mahalle: 3 ilden ve 758 ilçeden daha büyük

“HERKESİN OTOPARKI VAR”

İstanbul'un en kalabalık, Türkiye'nin ikinci kalabalık mahallesi olan Adnan Kahveci Mahallesi Muhtarı Arzum Albayrak, şunları söyledi:

Herkesin otoparkı var. Parklarımız, yeşil alanlarımız var. Dolayısıyla bu kalabalığı orantılı bir şekilde mahallede gözlemleyebiliriz. Mahallemizde 50 cadde ve 109 sokak var. Aslında çok büyük bir yüzölçümü yok. Sitelerden, yüksek katlı binalardan oluştuğu için mahallemizin nüfus sayısı çok kalabalık.

İstanbulun en kalabalık mahallesi! 3 ili birden geride bıraktı: 111 bin 164 kişi yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 verilerine göre İstanbul'un en kalabalık mahallesi yine Adnan Kahveci Mahallesi olmuştu. Mahalle 101 bin 668 kişiyle 3 ilin nüfusunu geride bırakmıştı.

Adnan Kahveci Mahallesi Muhtarı Arzum Albayrak

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM İstanbul'un en kalabalık mahallesi Adnan Kahveci 3 ilin nüfusunu geride bıraktı

Haberle İlgili Daha Fazlası