UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş mücadelesine çıkacak sarı-lacivertlilerde kritik karşılaşma öncesi eksik oyuncuların durumu gündeme geldi. Zorlu deplasman öncesinde Nottingham Forest-Fenerbahçe kadrosunda yer alamayacak isimler ve tur ihtimalleri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Avrupa kupalarında önemli bir maça çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe’de sakatlıklar ve cezalar teknik heyetin planlarını doğrudan etkiledi. İngiltere’de oynanacak rövanş öncesi hangi futbolcuların forma giyemeyeceği netlik kazanırken, temsilcimizin tur şansı da merak konusu oldu. Peki, Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı kadrosunda kimler eksik, oynamıyor?

NOTTİNGHAM FOREST FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bırakacak. Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği sahada yer alamayacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 300. MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 300. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 299 müsabakada 117'şer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 65 maçta ise rakipleriyle yenişemedi. Sarı-lacivertliler, 299 mücadelede rakip fileleri 407 kez havalandırırken kalesinde 422 gol gördü.

