UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında tur için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerin kaç farklı kazanması gerektiği ve muhtemel tur senaryoları netleşti.

City Ground’da oynanacak kritik mücadele öncesi Fenerbahçe’nin bir üst tura yükselme ihtimalleri hesaplanıyor. Nottingham Forest karşısında alınacak skorun tur biletini nasıl etkileyeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe turu nasıl geçer, kaç gol atması gerekiyor?

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edebilmesi için deplasmanda farklı bir galibiyete ihtiyacı bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Nottingham Forest karşısında dört farklı galip gelmesi halinde doğrudan turu geçen taraf olacak. Bu senaryoda toplam skor üstünlüğü Fenerbahçe’ye geçeceği için karşılaşma uzatmalara gitmeden temsilcimiz adını bir üst tura yazdıracak.

Üç farklı Fenerbahçe galibiyetinde ise eşitlik sağlanacak ve mücadele uzatma dakikalarına taşınacak. Uzatmalarda skor değişmezse turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Bunun dışındaki tüm sonuçlarda, yani her türlü galibiyet, beraberlik ya da bir ve iki farklı yenilgilerde İngiliz temsilcisi tur atlayan taraf olacak.

NOTTİNGHAM FOREST MAÇINDA FENERBAHÇE TURU GEÇMESİ İÇİN KAÇ GOL ATMASI LAZIM?

Fenerbahçe’nin turu doğrudan geçebilmesi için sahadan en az dört farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Bu skor elde edilirse sarı-lacivertliler toplamda üstünlüğü sağlayarak bir üst tura yükselecek. Üç farklı galibiyet ise tur için yeterli olmayacak ve karşılaşma uzatmalara gidecek.

Uzatma bölümünde eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları devreye girecek. Bu nedenle Fenerbahçe’nin tur şansını uzatmalara bırakmadan garantilemesi için dört ve üzeri farklı bir galibiyet hedeflemesi gerekiyor.

FENERBAHÇE TUR İHTİMALLERİ

Sarı-lacivertlilerin tur senaryoları skor ihtimallerine göre net şekilde ayrılıyor. Dört farklı galibiyet doğrudan tur anlamına gelirken üç farklı galibiyet uzatma, daha düşük farklar ise elenme anlamına gelecek.

