Aydın'da tarla yolu tartışmasında 78 yaşındaki Mustafa Y., 31 yaşındaki komşusunu aracıyla ezerek öldürdü.

Korkunç olay Aydın’ın Didim ilçesinde yaşandı. Birbiriyle tarla komşusu olan yeminli tercümanlık ve emlak sektörüyle de uğraşan Mustafa Y. (78) ile 3 çocuk babası Mustafa Güngör (31) arasında yol nedeniyle husumet çıktı.

78 yaşındaki Mustafa Y., kullandığı araçla tarla yolunda gördüğü Göngör’e çarparak ölümüne neden oldu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay anında olay yerinde bulunan Mustafa Göngör’ü eşi, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine Jandarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edilirken, Göngör’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.

Olayı gerçekleştiren Mustafa Y. ise Jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay yerinden hayatını kaybeden Güngör’ün cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

