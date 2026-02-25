Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 29. haftasında konuk ettiği Sırbistan ekibi Parizan'ı 81-78 mağlup etti ve 21. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 29. hafta maçında Partizan’ı konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi 81-78 kazanan Fenerbahçe, üst üste 8. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

EUROLEAGUE'DE 21. GALİBİYET

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de oynadığı 28 maçta 21 galibiyet elde etti. Sırp ekibi ise 20. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Partizan maçı öncesi Panathinaikos Aktor’a konuk olan Fenerbahçe Beko, sahadan 85-83’lük skorla galip ayrıldı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 10. ZAFER

Ziraat Bankası Türkiye Kupası’nda mücadele eden Fenerbahçe, çeyrek finalde Safiport Erokspor’u 83-76, yarı finalde Türk Telekom’u 86-78 ve finalde Beşiktaş Gain’i 91-74’lük skorla mağlup ederek üst üste üç, toplamda onuncu kez kupanın sahibi oldu.



Tedavileri devam eden Nicolo Mell, Devon Hall ve Chris Silva, Partizan karşısında forma giyemeyecek.

