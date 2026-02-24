Altındaki sert dalgalanmalar yatırımcıyı tedirgin etmeye devam ederken İslam Memiş’ten kritik uyarılar geldi. Memiş, 2026 yılını "manipülasyon yılı" ilan edip kısa vadeli işlemlerin büyük risk taşıdığını vurguladı. Uzman isim yıl sonu için gram altında 10.000 TL, ons altında ise 6.000 dolar hedefini yineledi ve yatırımcıya "uzun vadeye odaklanın" çağrısı yaptı.

Altın ve gümüş piyasalarında geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşlerin ardından yeni hafta yükseliş ivmesiyle başladı. Piyasadaki bu zikzak çizgisini katıldığı bir yayında değerlendiren İslam Memiş, fiyatlardaki istikrarın bilinçli bir şekilde bozulduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz hafta Amerika ile İran arasındaki "anlaşma yaygarası" ile fiyatların baskılandığını ifade eden Memiş, bu hafta ise Trump’ın yetkilerinin sınırlandırılması ve jeopolitik gerilimlerin tırmanmasıyla ibrenin tersine döndüğünü belirtti.

"İNİŞLER VE ÇIKIŞLAR HER AY OLACAK" Yatırımcıları önümüzdeki aylar için de hazırlıklı olmaya çağıran Memiş, "Yılın bitmesine daha 10 ay var ve yıl sonuna kadar her ay bu manipülasyon piyasasını görmeye devam edeceğiz" dedi.

YIL SONU HEDEFİ: GRAMDA 5 HANELİ RAKAMLAR Kısa vadeli al-sat yapanların, kaldıraçlı ve kredili işlem açanların büyük risk altında olduğunu hatırlatan uzman isim, uzun vadeli trendin ise yukarı yönlü olduğunu savundu. Memiş, yıl sonu öngörülerini şu rakamlarla paylaştı: "Uzun vadeli yatırımcı için problem yok. Hedefimiz ons altında 6.000 dolar, gram altında ise 5 haneli rakamlar, yani 10.000 lira seviyeleri."

Haberle İlgili Daha Fazlası