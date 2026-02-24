Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda “Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar” programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Atalarımızın altın değerindeki hikmetleri sözlerinden biri de "birlik olmadan dirlik olmaz" manifestosudur. Ucunda şehadet olsa bile hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan sizlersiniz.

Bugün Türkiye, dünyada gıpta ile izleniyor.

Sayısız itibar suikastına rağmen, hamdolsun boşa çıkardık. Terör örgütleriyle mücadele destanlar yazan sizlersiniz. Zehir tüccarlarına, çetelere, kendini devletten üstün sayan küstahlara göz açtırmayan sizlersiniz.

Gezi olaylarında olduğu gibi kökü dışarda olan kalkışmaları durduran sizlersiniz. Göçmen kaçakçılarının planını bozan yine sizlersiniz.

İnsanımızın huzurunu kim bozarsa tepelerine binmeye devam edeceğiz. 23 yıldır olduğu gibi güvenlik birimlerimizin vazifelerini ifa etmeleri için sizleri desteklemeyi sürdüreceğiz.

Biz hür doğmuş, hür yaşamış bir milletiz.

Her adımımızı dikkatle atıyoruz. Her hesaba karşı bizim de hesabımız var. Her oyunu bozacak her kompluyu boşa çıkaracak hazırlığımız var. Ne yapıyorsak çok iyi hazırlanmış stratejiyle yapıyoruz. Dostlarımız kadar hasımlarımızın da çok iyi gördüğü ve kabul ettiği gibi Türkiye yakın tarihinde hiç olmadığı kadar güçlüdür, irade sahbidir.

Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusu.

(Terörsüz Türkiye) Süreci ilmek ilmek dokuyoruz. Hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Ocaklara ateşlerin düşmediği bir Türkiye inşa edeceğiz.

Terörsüz Trkiye sürecinde varılan nokta, sizlerin başarıları, hatıralarını yaşattığımız şehitlerimizin destansı mücadelesinin eseridir.

Terör riski ortadan kalktıkça milletimizi kazanıyor.

