Süper Lig takımında teknik direktör ayrılığı! Kayserispor'da Djalovic dönemi sona erdi
Kayserispor, Teknik Direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
- Kulüp, Radomir Djalovic'e ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diledi.
Kayserispor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
