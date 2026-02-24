Kayserispor, Teknik Direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırdı.

Süper Lig takımında teknik direktör ayrılığı! Kayserispor'da Djalovic dönemi sona erdi

Kayserispor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

