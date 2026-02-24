Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki lokomotiflerinden olan ASELSAN 2025'te 180,4 milyar liralık ciro yaptı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Bir yıl içinde yerli tedarikçilerimizle birlikte 103 ürünü millileştirdik. Böylece kritik teknolojileri ülkemize kazandırdık, tedarik ekosistemimizde arz güvenliğini artırdık ve üretim girdilerinde maliyetlerimizin düşmesini sağladık" ifadelerini kullandı.

ASELSAN'ın 2025 yılında cirosu bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 180,4 milyar liraya ulaştı.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı duyuruda, 2025 yılına ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını açıkladı.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketi olarak öne çıkan ASELSAN, güçlü operasyonel performansı ve disiplinli finansal yönetimi ile büyümesini kararlılıkla sürdürdü.

ASELSAN'ın 2025 yılı cirosu 2024'e göre reel olarak yüzde 15 artarak 180,4 milyar liraya ulaşırken, ihracat odaklı büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürerek, doğrudan ve dolaylı gerçekleştirdiği yurt dışı teslimatlarını yüzde 89 artış ile 958 milyon dolara taşıdı.

2025 yılını "Operasyonel Verimlilik Yılı" ilan eden ve kurumsal dönüşüm faaliyetlerini odağında tutan ASELSAN’ın ilgili dönemdeki faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 100 baz puan artarak yüzde 26,2 seviyesinde gerçekleşti.

16 ürünün ilk defa yurt dışına ihracatının yapıldığı bu dönemde, kilogram başına ihracat 2 bin 200 dolara yükseldi. ASELSAN 2025'te yüzde 104 artışla 2 milyar doları aşan yeni ihracat sözleşmesi imzalarken, yıl içerisinde alınan yeni siparişlerdeki artış yüzde 46 seviyesinde gerçekleşerek 9,6 milyar dolara ulaştı.

ASELSAN’ın bakiye siparişleri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 20,4 milyar dolara yükseldi.

AR-GE HARCAMALARI 1,36 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE

ASELSAN’ın seri üretim kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik yatırımları 2025'te yüzde 106 artarak 372 milyon dolara ulaşırken, AR-GE harcamaları yüzde 40 yükselerek 1,36 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2025'te 14 bin çalışana ulaşan ASELSAN, nitelikli istihdama yönelik yatırımlarına da hız verdi. ASELSAN’ın tüm bu yatırımları, yüksek katma değerli teknolojilerde rekabet üstünlüğünü pekiştiren stratejik adımlar olarak öne çıktı.

Öne Çıkan Finansal ve Operasyonel Göstergeler incelendiğinde, ihracat sözleşmelerindeki artış, yüzde 104'ü bulurken bu sözleşmelerin tutarı 2,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Bakiye siparişlerdeki artış yüzde 46 olurken, tutar 20,4 milyar dolar oldu.

"TEDARİKÇİLERLE BERABER YIL İÇERİSİNDE 103 ÜRÜN MİLLİLEŞTİRİLDİ"

ASELSAN, uzun dönemli hedeflerine ulaşmak amacıyla 2024'te uygulamaya başladığı aselsaneXt Programı'nın olumlu çıktılarını toplamaya 2025 yılında da devam etti. 2025 yılında elde edilen ciroda ÇELİKKUBBE, Radar, Elektronik Harp, Elektro-Optik, Akıllı Mühimmat, Güdümlü Mühimmat, Deniz ve Sualtı, Askeri Haberleşme ve Kent Güvenliği Sistemleri belirleyici rol oynadı.

Verimlilik artışı sağlayan birçok yeni uygulamaların devreye alınmasıyla genel yönetim giderleri 2024'e göre yüzde 10 azaldı. ASELSAN’ın kişi başı cirosunda dolar bazında yüzde 8’lik artış görüldü.

ASELSAN, faaliyet gösterdiği ekosisteme değer katmaya 2025 yılında da devam ederken, tedarikçileriyle beraber yıl içerisinde 103 ürün millileştirildi. 2025’te yurt içi tedarikçilerine verdiği toplam sipariş tutarını bir önceki yıla göre yüzde 82 artırdı. Tüm bu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin nitelikli istihdamına da katkı sağlayan ASELSAN’ın çalışan sayısı yüzde 18 arttı.

Büyümeye ve sürdürülebilirliğe yönelik başlıca göstergelerden olan "alınan iş/satışlar oranını" iki yıl üst üste 2 seviyesinde tutmayı başaran ASELSAN, yakaladığı ivmeyi bu yıl daha da geliştirdi. 2025’te bu oranı 2,2 seviyesine taşıyarak sektör ortalaması üzerindeki seyrini korudu. ASELSAN’ın bu dönemde hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik imzaladığı toplam 2,76 milyar avro tutarındaki sözleşmeler, 2025'te alınan en büyük yeni siparişler olarak kaydedildi.

NATO üyesi bir ülke ile imzalanan 410 milyon dolar tutarındaki yeni sözleşme ise önemli bir ihracat başarısı olarak dikkati çekti.

ASELSAN’IN SAVUNMA SANAYİNDEKİ KÜRESEL ROLÜNÜN DAHA DA GÜÇLENMESİ BEKLENİYOR

Mühendis istihdamı ve AR-GE Projesi sayısında Türkiye lideri olan ASELSAN’ın, AR-GE yatırımları şirketin yüksek teknoloji alanlarında rekabet gücünü destekleyen unsurların başında geldi.

Yıl içerisinde 14 yeni üretim tesisini devreye alan ASELSAN, yaptığı yatırımlar ile artan talebe cevap verebilecek kapasitenin oluşmasını sağladı. Söz konusu AR-GE harcamaları ve seri üretime yönelik yatırımlar ASELSAN’ın yüksek teknoloji geliştirme ve üretim yetkinliklerini güçlendirerek büyümesini sağladı.

2025 yılında temeli atılan ve Cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayi yatırımı olan Oğulbey Teknoloji Üssü ile ÇELİKKUBBE bileşenlerinin üretiminde ilave kapasite artışı sağlanarak ASELSAN’ın savunma sanayindeki küresel rolünün daha da güçlenmesi bekleniyor. Söz konusu yatırımın ilk fazının da 2026 yılının ikinci çeyreğinde devreye girmesi planlanıyor.

FİNANSAL BORÇLARIN AKTİFLER İÇERİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 10'A GERİLEDİ

ASELSAN, finansal sürdürülebilirlik stratejisini 2025'te etkin bir şekilde uygulamaya devam etti. Bu dönemde oluşturulan güçlü operasyonel nakit akışı hem yatırımların hem de borçluluğun sağlıklı bir şekilde yönetilmesine imkan sağladı.

AR-GE ve seri üretime yönelik yatırım harcamalarının kesintisiz bir şekilde devam ettiği dönemde nakit akışında kuvvetli iyileşmeler yaşandı. 2024'te 28 milyar lira olan operasyonel nakit akışı (OCF) 2025'te 49 milyar lira, 91 milyon lira olan serbest nakit akışı da (FCF) 10 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ASELSAN’ın finansal borçlarının aktifleri içerisindeki payı yüzde 13,4’ten yüzde 10’a geriledi ve bu iyileşme, şirketin varlık yapısını daha sağlam hale getirdi.

NET BORÇ SEVİYESİNDE YÜZDE 33 AZALMA GÖRÜLDÜ

ASELSAN’ın finansal yönetimine yönelik yeni stratejilerin devreye alındığı 2025'te net borç seviyesinde yüzde 33 azalma görüldü. Böylelikle ASELSAN’ın 2024'te 0,53 olan Net Borç/FAVÖK oranı bu dönem 0,30 seviyesinde gerçekleşti. Bu bağlamda Şirket, borçluluk göstergelerinde sektör ortalamalarının altında kalmayı sürdürerek finansal görünümünü daha da güçlendirdi.

Aynı dönemde ASELSAN’ın net finansman maliyetinde yüzde 63 azalma yaşandı. Söz konusu gelişmeler işletme sermayesi yönetiminde gözetilen disiplinin önemli bir göstergesi oldu.

AR-GE ve seri üretime yönelik yüksek tutarlı yatırım harcamalarının devam ettiği bir dönemde borçluluk göstergelerinde sağlanan iyileşmeler, şirketin güçlü nakit üretme kabiliyetini ortaya koydu. Finansal sürdürülebilirlik stratejisi ASELSAN’ın ölçek büyümesi, ihracat artışı ve yüksek teknoloji yatırımlarını devreye almasında önemli bir güvence konumunda yer alıyor.

"2025’TE ASELSAN TARİHİNDE EN YÜKSEK HASILAT RAKAMINI YAKALADIK"

Açıklamada şirketin 2025 yılı finansal sonuçlarına ilişkin görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 2025 yılını, ASELSAN’ın 50 yıllık tarihini taçlandıran birbirinden önemli rekorlarla, zirvelerle tamamladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

2025’te ASELSAN tarihinde en yüksek hasılat rakamını yakaladıklarını belirten Akyol, şu ifadeleri kullandı:

"En yüksek yurt dışı teslimatını gerçekleştirdik. Aldığımız siparişler ve yeni ihracat sözleşmelerinde de tarihimizin en yüksek rakamlarını yakaladık. Böylece bakiye siparişlerimiz de 20,4 milyar dolarla tarihi zirveyi görmüş oldu. 2025 yılı içinde Borsa İstanbul’un en değerli şirketi haline geldik. Piyasa değerimiz 30 milyar ABD dolarını aştı ve bunu başaran ilk Türk şirketi olduk. Yine Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde ilk sıraya çıktık. 2025 yılı, ÇELİKKUBBE’nin ilk büyük seri teslimatlarını yaptığımız ve ayrıca Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma sanayi yatırımı olan Oğulbey Teknoloji Üssünün temelini attığımız bir yıl olarak da kayıtlara geçmiş oldu."

Bu dönemde hasılatı reel olarak yüzde 15 artırarak 180,4 milyar liraya taşıdıklarını aktaran Akyol, dolar bazında yüzde 27 gibi çok kuvvetli bir büyümeye imza attıklarından bahsetti.

Akyol, bakiye siparişlerini yüzde 46 büyüttüklerini ve operasyonel marjları yukarı taşıdıklarını dile getirerek, "Bu performansı üretim kapasitesine, AR-GE’ye ve verimliliğe odaklanan bilinçli bir dönüşümle sağladık." ifadelerini kullandı.

Akyol, operasyonel verimlilik çalışmaları sayesinde FAVÖK marjını yüzde 26,2’ye yükselttiklerini kaydederek, yüksek büyümenin olduğu bir dönemde net genel yönetim giderini de yüzde 10 oranında düşürdüklerini aktardı.

Net borçluluğu yüzde 33 azaltarak finansal yapıyı güçlendirdiklerini ve yatırımları güçlü nakit akışı ile finanse ettiklerini belirten Akyol, şöyle devam etti:

"Etkin iştirak yönetimiyle bağlı şirketlerimizin bilançomuza daha yüksek oranda pozitif katkı sağladığı bir dönemi geride bıraktık. Global emsallerimizle karşılaştırıldığında büyüme, sürdürülebilirlik ve diğer birçok göstergede güçlü bir performans sergileyerek pozitif ayrışıyoruz. Bir yıl içinde yerli tedarikçilerimizle birlikte 103 ürünü millileştirdik. Böylece kritik teknolojileri ülkemize kazandırdık, tedarik ekosistemimizde arz güvenliğini artırdık ve üretim girdilerinde maliyetlerimizin düşmesini sağladık. Bununla birlikte, yurt içi tedarikçilerimize verdiğimiz siparişleri yüzde 82 artırarak savunma sanayi ekosistemimizi büyüttük. 30’dan fazla yeni ürünü envantere kazandırdık. İhracat sözleşmelerimizi yüzde 104 artırdık, 16 ürünü ilk kez yurt dışına satarak Türk mühendisliğini yeni pazarlara taşıdık. Böylece yalnızca şirketimizi değil, ülkemizin yüksek teknoloji üretim kapasitesini büyüttük ve ekonomimize daha fazla katkı sağladık."

"ÖZ KAYNAKLARIMIZDAN GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ AR-GE HARCAMASI 250 MİLYON DOLARA ULAŞTI"

Akyol, 10’dan fazla robotik otomasyon hattını da devreye aldıklarını belirterek, AR-GE ve inovasyon yatırımlarını da artırmayı sürdürdüklerini kaydetti.

AR-GE harcamalarına değinen Akyol, "AR-GE harcamalarımız 1,36 milyar doları buldu. Kendi öz kaynaklarımızdan gerçekleştirdiğimiz AR-GE harcaması 250 milyon dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Akyol, yapay zekayı daha etkin kullanmaya başladıklarını, şirket içinde Türkiye’nin en büyük veri merkezlerinden birini oluşturduklarını ve yapay zekayı mali yönetim, tedarik, İK gibi süreçlere entegre ederek yıllık 39 milyon dolar tasarruf sağladıklarını bildirdi.

Ürünlerde de yapay zekayı yoğun bir şekilde kullanmaya başladıklarını aktaran Akyol, yürüttükleri faaliyet alanlarına özel geliştirdikleri modelleri ürünlerde de kullandıklarını anlattı.

Akyol, çalışan sayısını yüzde 18 artırarak 2 binden fazla yeni istihdam oluşturduklarını ifade ederek, "Bizi en çok gururlandıran gelişmelerden biri de yılı ilk defa net pozitif beyin göçü ile tamamlamış olmamızdır. Bir yıl içinde 137 arkadaşımız ASELSAN’da işe başlayarak yurt dışından Türkiye’ye dönmüş oldu." açıklamasını yaptı.

Üretimden ihracata, ileri teknolojiden insan kaynağına kadar ortaya koydukları tablo ile devletin kararlı duruşunun, milletin ASELSAN'a olan güveninin ve aselsaneXt vizyonunun bir sonucu olduğundan bahseden Akyol, millete gurur veren bu başarıların, gece gündüz demeden görev yapan 14 bini aşkın fedakar çalışanın eseri olduğunu vurguladı.

Bu yıl, küresel marka olma stratejileri doğrultusunda adımlar atarak, büyümede ihracata öncelik vermeyi sürdüreceklerini belirten Akyol, "ÇELİKKUBBE kapsamında teslimatlarımızı artırmaya, ÇELİKKUBBE’ye yeni yetenekler kazandırmaya devam edeceğiz. Üretim kapasitemizi daha da artırarak 2026'da yine çift haneli büyüme başarısına imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

