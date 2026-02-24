Bursa'da hasarlı apartman tahliye edildi, bölge trafiğe kapatıldı
Gemlik’te hasarlı olduğu belirlenen 6 daireli apartman tahliye edildi. Belediye ekiplerinin teknik incelemesi sonrası bina için yıkım kararı alınırken, sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde hasarlı olduğu tespit edilen Kaya Apartmanı, risk teşkil etmesi nedeniyle tahliye edildi ve yıkımına karar verildi.
- Gemlik'teki 6 daireli Kaya Apartmanı için hasar tespiti sonrası tahliye kararı verildi.
- Bina, Afet İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin teknik incelemesiyle riskli bulundu.
- Gemlik Belediyesi, binanın tahliyesine ve yıkımına karar verdiğini açıkladı.
- Apartman sakinleri kontrollü çıkarılırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve sokak trafiğe kapatıldı.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde hasarlı olduğu tespit edilen 6 daireli Kaya Apartmanı için tahliye kararı verildi.
Edinilen bilgilere göre, hasar tespiti yapılan bina için belediye ekipleri bölgede inceleme başlattı. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ile belediye başkan yardımcıları Emrecan Uzunkaya ve Durmuş Uslu da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Afet İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yaptığı teknik incelemeler sonucunda binanın risk teşkil ettiği değerlendirilerek tahliye edilmesine karar verildi. Kararın ardından apartman sakinleri kontrollü şekilde binadan çıkarılırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla apartmanın bulunduğu sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis ve zabıta ekipleri bina çevresinde güvenlik şeridi oluşturdu.
Gemlik Belediyesinden yapılan açıklamada, “57 binamızda test yapmıştık fakat bu binamızda henüz yapmamıştık. Gemlik Belediyesi olarak yaptığımız inceleme sonucunda binanın tahliyesine ve yıkımına karar verdik” ifadelerine yer verildi.