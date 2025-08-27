Böylesi görülmedi! Karot testini gören müteahhit kendini ihbar etti, bina yıkıldı

Şanlıurfa'da eşine zor rastlanır bir olay yaşandı. Haliliye ilçesine bağlı Korkukent Mahallesi'nde, depremde yıkılan 7 katlı bir bina, yerinde dönüşüm kapsamında yüklenici bir firmaya verilerek yapımına başlandı.

KAROT SONUCUNU GÖRÜNCE İHBARDA BULUNDU

Firma müteahhidi Ömer Çorbacı, betonu aldığı Say Beton firmasından şüphelenerek daha önce uygunluk testinden geçen karot örneklerini, bu kez özel bir laboratuvarda test ettirdi. Yapılan testler sonucunda dayanıklılığı düşük olan betonun kullanıldığı kanısına varan Çorbacı, kendisini ihbar ederek, binanın yıkılması için çalışma başlattı.

İŞ MAKİNELERİ BİNAYI YIKTI

İhbar sonucu bölgeye giden bağımsız denetçiler tarafından kusurlu bulunan bina, zabıta ekiplerince mühürlendi. 5 katı tamamlanan bina, alınan çevre güvenliğinin ardından iş makineleri ile yıkıldı. Müteahhit Çorbacı, örnek davranışı ile bina sakinleri ve sektör temsilcileri tarafından takdir edildi.

"BETON KALİTESİNİN ÇOK DÜŞÜK OLDUĞUNU GÖRDÜK"

İnşaat müteahhidi Ömer Çorbacı, "Prosedürlere uygun olarak alınan ıslak numune sonuçları ve yapı denetimimizin gözlemleri herhangi bir prosedürde bir hata olduğunu bize göstermedi. Fakat daha sonra beton dayanımlarının laboratuvarda daha geri olması gerekenden çok daha yüksek çıkması bizi şüphelendirdi. Biz de başka bir özel laboratuvar firmasından aldığımız karot sonucunda beton dayanımının olması gerekenden çok çok daha düşük olduğunu gördük.

Yani bizim yapımızın projesi C25 beton, bizim satın aldığımız beton C30 ama beton dayanımımız 8 mukavemet gösteriyor. Bu durumda biz gerekli yasal işlemleri başlattık. Yetkili mercilere başvurduk. Takdirini idari makamlara bırakıyoruz, binamızı da yıkıyoruz. Biz burayı insanlar öldüğü için yeniden inşa ediyoruz, yani bu depremde yıkılan bir yer daha da özen göstermemiz gerekiyor, elimizden gelen en ince hassasiyeti göstermemiz gerekiyor" dedi.