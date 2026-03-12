ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Yunanistan, güvenlik gerekçesiyle Tahran Büyükelçiliğini Bakü’ye taşıyacağını açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar devam ediyor. Bölgede gerilim her geçen gün artarken, Yunanistan'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

BÜYÜKELÇİLİK BAKÜ'YE TAŞINIYOR

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu, diplomasi muhabirlerine düzenlenen toplantıda, Tahran’daki Büyükelçiliklerinin Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye taşınacağını duyurdu.

Zohiu, “Bölgedeki durumun kötüleşmesini göz önünde bulundurarak ve güvenlik şartlarını değerlendirerek, Tahran’daki Büyükelçiliğimizin Bakü’ye taşınmasına karar verildi” ifadelerini kullandı.

Taşınma kararı, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü operasyonlar ve bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle alındı.

