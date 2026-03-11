Oyuncu Timothée Chalamet’in “Artık kimse bale veya operayı umursamıyor” sözleri sanat camiasında tartışılıyor. Chalamet'e tepki gösteren de var, destek veren de.

Murat Öztekin - Oyuncu Timothée Chalamet’in “Artık kimse bale veya operayı umursamıyor” ifadesi sanat dünyasında tartışılıyor. Chalamet, bu sözleri sarf ettikten sonra farklı isimlerin büyük bir reaksiyonuyla karşı karşıya kaldı.

Ancak Oscar adayı genç aktöre destek veren isimler de oldu. Normandiya Rouen Operası Orkestrası’nın başındaki Ben Glassberg, savunmacı stratejiye katılmadığını kaydederek oyuncunun tamamen haksız sayılmayacağını söyledi.

Glassberg “Operanın gerçekten hiç ilgisini çekmediği çok sayıda insan var ve bunun üstün bir sanat biçimi olduğunu, yani 'Anlamıyorsan sorun sende' demeyi sürdürmek bence büyük bir hata” ifadelerini kullandı. ABD’li dans eleştirmeni Gia Kourlas da Chalamet’in yanlış anlaşıldığını düşünenler arasında yer aldı.

