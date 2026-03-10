Kaydet

Bitlis’in Mutki ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan zihinsel engelli Mesut Yaşar yaklaşık 23 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda Hasköy kırsalındaki dağlık alanda donmak üzereyken bulundu. AFAD, jandarma ve köy korucularının katılımıyla yürütülen operasyonda sağ olarak kurtarılan Yaşar ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolü için güvenli bölgeye tahliye edildi.

